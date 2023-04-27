Bakan Soylu gizli ajandalarını açıkladı: Bölgeyi kapatmak istiyorlar

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, savunma sanayiinde atılan adımlara ve dün Diyarbakır'da bir teröristin terör örgütünün elinden gelip adalete teslim olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu seçim çalışmalarına devam ediyor. Bakan Soylu, Kağıthane Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda, Sivil Toplum Kuruluşu başkanlarıyla görüştü. Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları, partinin ilçe yöneticileri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Soylu; savunma sanayiinin önemine değindi.

"Cumhurbaşkanımız, Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim töreninde bulunarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki bir adımını daha gerçekleştirmiş oldu. Bu ne kadar önemli biliyor musunuz, savaş uçaklarınızı bazen sınır dışına göndermekte zorlanabilirsiniz ama tank başka bir şeydir. Bu bizim için bizden sonraki nesiller için Türkiye'ye yapılmış en önemli altyapı yatırımlarından bir tanesidir. En önemlisi caydırıcı güçtür. Elin oğluna, senin tankını kullanayayım mı kullanmayayayım mı diye soracağına kendi mühendislerinin yaptığı üzerinde 'Ay Yıldız' patenti olan bu tankı yollayacaksın. Sadece o mu, biz Atak helikopterlerimizi yaptık. Skorsky helikopterlerinin yerini Atak helikoterleri aldı bunu Türkiye'm yaptı, ülkem yaptı, bu millet yaptı, bizim mühendislerimiz yaptı" dedi.

"BÖLGEYİ BU MİLLETİN TAMAMINA KAPATMAK İSTİYORLAR"

Dün akşam Diyarbakır ailelerinden birisinin daha evladının ikna edildiğini adalete teslim olduğunu anlatan Bakan Soylu, "Terör örgütünün içini söküyoruz. Peki Diyarbakır anneleri orada niye oturdular. Çünkü evlatları HDP'den dağa gitmişlerdi. 'Tayyip Erdoğan gitsin, Doğu ve Güneydoğu yine karışsın' diyenlere bu milletin vereceği cevabı elbette ki bu milletin takdirine, kanaatine ve onayına bırakmak lazım, bu kadar açık ve nettir. Sadece bu mu, diyorlar ki korucu sistemini kaldıracağız. Ne zararınıza geliyor korucu sistemi. Çünkü al bayrağı taşıyorlar, çünkü terörle mücadele ediyorlar. Ne kötülüğünüze geliyor korucu sistemi. Çünkü onlar devletinin, milletinin yanındalar, vatanseverler, kahramanlar, şehitleri var ve ay yıldızlı bayraklı evleri var. Onları kaldıracaklar, tamamen oraları başka bir hale döndürecekler. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler aslında şunu söylemek istiyorlar, Doğu ve Güneydoğu'da sadece belediyeler ile yaptıkları o kötülükleri iktidarın ortağı olarak bölgeyi bu milletin tamamına kapatmak istiyorlar. İşte olay bu kadar açık ve nettir" diye konuştu.