Bakan Soylu: Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşmak

AA 12 Mart 2021 Cuma 13:55 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 13:55

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "2021 Afet Eğitim Yılı Kapsamında Hak-İş Konfederasyonu ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Protokol, İçişleri Bakanı Soylu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından imzalandı.

Törende konuşan Soylu, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu, 2019 ve 2020'de deprem oranının yüzde 43 arttığını bildirdi.

İnsanların afetle karşı karşıya kaldığı ve şehirlerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde Hak-İş'in maddi ve manevi olarak vatandaşlara destek verdiğini belirten Soylu, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'a teşekkür etti.

Soylu, 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Bunun için öncelikle 81 il valimiz ve 1127 mülki idare amirimize eğitim vererek başladık. Bu zamana kadar da 2 milyon 496 bin 673 vatandaşımıza yüz yüze afet farkındalık eğitimi verdik. Sosyal medyada kısa ve uzun eğitim videolarımız var. Uzun eğitim videolarımızın görüntülenme sayısı 1 milyon 168 bin. Bunu da önemsiyoruz. Milyonlarca afişi illerimize gönderdik. Vatandaşlarımızın en çok ayak bastığı, hizmet aldığı alanlarda hem farkındalık oluşturmak hem de bu eğitimlere bir katkı sağlasın diye paylaşıyoruz."

Deprem simülasyon tırlarının Türkiye'nin birçok şehrine gönderildiğini belirten Soylu, "Burada AFAD simülasyon eğitimi gerçekleştirildi. Bunlara 19 bin 967 insanımız birebir katıldı. Türkiye'nin her mahallesinde muhtarlarımız var. Şu ana kadar 18 bin 759 muhtara ve 12 bin 670 arasına birebir eğitimler verdik." diye konuştu.

Bakan Soylu, 14 bakanlık ve birçok kuruluşla protokoller imzalandığını aktararak, "2021 yılında hep birlikte oluşturduğumuz bu sinerjiyle Türkiye'nin 81 vilayetinde afet risklerini belirliyoruz. Afet risklerini azaltma programlarını belirliyoruz. Bunu belirlerken valilerimizin başkanlığında, üniversitelerimizin moderasyonunda tüm kurumların iş birliğiyle gerçekleşen il risk azaltma planı hepimizin yol haritasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD'ın akreditasyon programlarının başladığının altını çizen Soylu, "Arama kurtarma noktasında Hak-İş'in de önemli çalışması var. Bu arama kurtarma birimlerinin AKUT'tan İHH'ya, JAK'tan ANDA'ya, PAK'tan Türkiye İzcilik Federasyonuna kadar arama kurtarma akreditasyonları gerçekleştirdik." açıklamasını yaptı.

- "İstanbul'da deprem toplanma alanı sayısı 5 bin 600'ün üzerine çıktı"

Deprem olduğu zaman araç ve iletişim trafiğinin olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bizim deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasını iyileştirme gibi bir vazifemiz var. Eğer biz deprem öncesini anlatmazsak deprem anında bir kaosla karşı karşıya kalacağımız aşikardır. Deprem toplanma alanlarında önemli çalışmalar yaptık. Örneğin İstanbul'da 2 bin 900 olan toplanma alanları sayısı neredeyse 5 bin 600'ün üzerine çıktı. Toplanma alanlarındaki en önemli kriterimiz 500 metre kadar yakın olması."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Türkiye'de arama kurtarma noktasında önemli mesafe alındığını ifade ederek bu çalışmalardan dolayı Soylu'ya teşekkür etti.

İstanbul ve Ankara'da iki arama kurtarma timi oluşturacaklarını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Bütün sendikalarımızın, üyelerimizin, üyelerimizin yakınlarının bu eğitimi alması konusunda iddialıyız ve gerçekten kararlı bir duruş sergiliyoruz. Konfederasyonumuzda oluşturduğumuz bir komitemiz var. Daimi komitelerimizden bir tanesi afet komitemiz. Komitemizin öncülüğünde eğiticilerin eğitimi aşamalarını tamamladık. Yaklaşık 35 arkadaşımız artık eğitici sertifikası alacaklar. Biz kendi üyelerimizi de AFAD'ın verdiği bu sertifika üzerinden eğitebilecek bir yapı kurmaya çalışıyoruz."