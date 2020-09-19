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Politika

Bakan Soylu: Hepsini Allah bir fotoğrafta göstermeyi nasip etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermeyi nasip etti.' dedi.

DHA19 Eylül 2020 Cumartesi 12:20 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:23
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