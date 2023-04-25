Bakan Soylu: Her yerde afetzedelerimize sahip çıkıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşan Soylu, tarihin gördüğü en yıkıcı depremde insanlara umut olan, büyük fedakarlıkla ülke içinden ve yurt dışından gelerek çalışanların salonda olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, bakanların ve bakan yardımcılarının, olayın ilk anından itibaren koordinasyon ve hem yurt içi hem de yurt dışı tüm networklerin harekete geçirilmesi konusunda büyük adımlar attıklarını söyledi.

Depremin ardından illerde çalışma yaparak sarsıntının etkisini tespit ettiklerini ifade eden Soylu, etkili bir koordinasyonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalıştıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük depremlerinden biriyle karşı karşıya kalındığını belirten Soylu, "Buna deprem demek acaba karşı karşıya kaldığımız süreci nasıl tanımlayabilir? Nasıl anlatabiliriz? Nasıl bunu ölçeklendirebiliriz? Deprem bölgesinde 66 gün kalan bir arkadaşınız olarak bir çözümünü bulabilmiş değilim." dedi.

- "HER YERDE AFETZEDELERİMİZE SAHİP ÇIKILDI"

Depremden etkilenen bölgenin yaklaşık 120 bin kilometrekare alanı kapsadığını ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Birlikte çalıştığımız ve çalışmadığımız bütün bilim insanlarının 'biz 3 fayın kırılmasına kadar değerlendirme ve çalışma yaptık. Burada 7 fayın birden kırıldığını hep beraber şahit olduk ve gördük...' Yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği, herkesin bir endişeyi, korkuyu sürekli olarak yaşadığı, ardından gelen her bir bağımsız depremin yeniden o korkuları hatırlattığı bir büyük afetle karşılaştık. Cenab-ı Allah o afeti duyup, afetzedelere elini uzatan herkesten razı olsun."

Devletin tüm kapasitesiyle, sivil toplum örgütleriyle, aynı zamanda ülke dışından gelen arama kurtarma ekipleriyle yardım ve desteklerle beraber çok kısa süre içinde bu meselenin üzerinde olabildiğini söyleyen Soylu, 26 bin 32 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını belirtti.

Arama kurtarma çalışması yapılan enkazlarda, iklim şartlarına rağmen herkesin elini taşın altına koyduğunu ve fedakarlık gösterdiğini ifade eden Soylu, büyük bir mücadele sergilendiğini söyledi.

Depremin üstünden 2,5 aylık bir süre geçtiğini belirten Soylu, "780 binin üzerindeki hem çadır kentler hem de müstakil çadırlarda yaşayan 3 milyon insanımız var. Yaklaşık 78 bin konteyner kurulumu yapıldı. İlk günlerden itibaren okullarımız ve yurtlarımızla mümkün olduğunca barınabilecekleri her yerde afetzedelerimize sahip çıkıldı." dedi.

- "BİZİM SORUMLULUKLARIMIZ İÇERİSİNDEYDİ"



Binlerce hoca ve psikososyal ekibin her noktaya giderek manevi rehberlik yaptığını ifade eden Soylu, jandarma, polis ve askerlerin köyleri tarayarak yardıma ihtiyacı olanlara ulaştığını ifade etti.

Ramazan ayında günde 2 milyon kişiye iftar verildiği, 1,5 milyon ekmek üretildiği ve şimdiye kadar 300 milyon öğünün üzerinde yemek dağıtıldığı bilgisini veren Soylu, Sağlık Bakanlığıyla birlikte köyler ve şehirlerde sağlık taraması gerçekleştirildiğini de ifade etti.

Soylu, şehrin ve köylerin yıkılan moralini yeniden ayağa kaldırmanın önemine değinerek, "Onlara siz yalnız değilsiniz, kimsesiz değilsiniz ve bizim hep onların yanında kalacağımızı hem sözlerimizle hem de fiiliyatta ortaya koymak, bizim sorumluluklarımız içerisindeydi." dedi.

- "DAHA GÜVENLİ ŞEHİRLER OLUŞTURACAĞIZ"



Afetten etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için büyük gayret gösterdiklerini ve milletin elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Törende ilk kez devletin nişanesini, bu onur madalyasını alacak kıymetli kardeşlerimiz, bir şeyin altını çizmek istiyorum. Belki ülkelerde ilk kez böyle tören yapılıyor. Başkası var mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanımız sadece geçmişe değil, geleceğe ait de burada rengi ne olursa olsun, hangi ülkeden gelirse gelsin, kimliği ne olursa olsun kendi ülkemizden ve diğer ülkelerden burada bulunan herkese bir şükran, bir onur kendi ailelerine ve geleceklerine bırakabilecekleri övünç madalyası vermektedir.

Bu övünç madalyası sadece orada ortaya konulan fedakarlıkların bir timsali değildir. Aynı zamanda insanlık dilinin ortak bir anlayışının sonucudur. Biz afetzedelerimizi, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi sıcak yuvalarına sokana kadar, şehirlerini eskisinden daha güzel yapana kadar sporuyla, sanatıyla, kültürüyle, edebiyatıyla gelecek nesillerimize hem daha güçlü hem daha güvenilir hem daha sıcak, komşularının sesini daha rahat duyabilecek, yine okullardaki öğrencilerin çığlıklarını duyabilecek aynı zamanda esnafıyla yüz yüze geldiği zaman o travmalardan kurtulmuş daha güvenli şehirler oluşturacağız."