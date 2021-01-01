İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ocak 2021 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0798
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
Politika

Bakan Soylu İdlib'de kiremit evleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde AFAD koordinasyonunda yapılan briket evlerde inceleme bulundu.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 20:58 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 20:58
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel ve Hüseyin Şanverdi ile Türk Kızılay ekipleriyle birlikte İdlib'e gitti. AFAD koordinasyonunda yaptırılan briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden Soylu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı. Soylu, Suriyeli ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Soylu, yetkililerden devam eden inşa süreciyle ilgili bilgi aldı.

Soylu, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizle, milletimizle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ne kadar gurur duysak az İdlip'te kısa sürede AFAD, Kızılay ve STK'larla yüzbinlerce insana briket ev, milyonlarcasına gıda, hayat eli uzatılıyor. Bir kez daha sorumluluğumuzu gördüm. Milletimiz var olsun, Allahımıza hamd olsun" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.