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Politika

Bakan Soylu, İdlib'de yapılan briket evleri paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Suriye'nin İdlib kentinde inşa edilen briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
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Soylu, sosyal medya hesabından İdlib'deki tamamlanan briket evlerin son durumlarına ilişkin bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Boş konuşmuyoruz, çözüm üretiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli, geri dönüşü için İdlib'de 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'lerin desteğiyle tamamlanacak inşallah."

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