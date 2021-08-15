Bakan Soylu ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi

DHA 15 Ağustos 2021 Pazar 14:47 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 14:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'tan bölgeye ilişkin bilgi aldıktan sonra Ezine Çayı kenarında bekleyen acılı ailelerle görüştü.

Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçe merkezinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklama yaparak, "Sayın İçişleri Bakanı ile görüştük; henüz ulaşamadıkları ihbar edilen kayıplar olduğunu söyledi. Son rakam konusunda da 'biz zamanı geldiğinde veriler elimize ulaştığında kamuoyunu bilgilendiriyoruz' dedi. Belediye başkanımızla da görüştük. Bozkurt belediye başkanımıza elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımızı, bir talebi olduğunda bunu karşılayacağımızı, belediye başkanlarımızın burada olduğunu ifade etti belediye başkanımız da" dedi.