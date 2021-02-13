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Politika

Bakan Soylu ilk kez açıkladı: O helikopteri ben de kiraladım

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopteri kendisinin de kiraladığını açıkladı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 08:29 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 08:29
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopteri kendisinin de kiraladığını açıkladı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Soylu şöyle konuştu: Helikopteri Yazcıoğlu'ndan sonra kiralayan bendim. O helikopterle Of'tan Bayburt'a ve Gümüşhane'ye gidecektik. Oraya gidecekti, oradan bize gelecekti. Biz o helikopterle gidecektik.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin de bilgi veren Soylu "Biyometrik Veri Sistemi martta Göç İdaresi'nde başlayacak" dedi, milli kriptolu telsiz geliştirildiğini söyledi.

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