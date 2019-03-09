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Bakan Soylu: İmamoğlu ile Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya, 'PKK lanet bir terör örgütüdür'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da bunların getireceği oyun da Allah belasını versin' desinler. 'Terör örgütü cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu'ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum. Onlarla aynı parti altında bulunmaktan tiksiniyorum.' Hadi desinler ya.'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek. 'Siz bizi Doğu ve Güneydoğu'da PKK olarak tasfiye edersiniz ha, biz sizin kalbinize giriyoruz şimdi' diyecekler, 'büyükşehirlerinize giriyoruz'. Bunun da truva atı bellidir. Bu kadar açık ve net."

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle mi çözecek?

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