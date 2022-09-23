Bakan Soylu: Kardeş ülke Pakistan'a 13 uçak, 9 İyilik Treni ile insani yardım köprüsü kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'daki sel felaketi nedeniyle bölgeye 50 bin adet çadır, 500 bin koli gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım gönderileceğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığımız koordinesinde bölgeye 50 bin adet çadır, 500 bin gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardımlar gönderilecektir. Yardımların bölgeye gönderilmesi amacıyla Ulaştırma Bakanlığı iş birliği ile İyilik Treni seferleri, Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hava köprüsü oluşturuldu. Gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan 500 bin kolinin 250 bini, 81 il valiliği ve belediyeler tarafından, kalan kısmı ise sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanacaktır" denildi.

"VALİLİKLERİMİZ, BELEDİYE VE STK'LARIMIZCA YARDIM KOLİLERİ SEVK EDİLMEYE BAŞLANDI"

Yardım kampanyasıyla ilgili detayların da yer aldığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İnsani yardım malzemelerinin İyilik Trenleri ile bölgeye ulaştırılması için AFAD Başkanlığı koordinesinde belirlenen 4 bölgeye (Ankara, Kocaeli, Mersin, Van) valiliklerimiz, belediye ve STK'larımızca yardım kolileri sevk edilmeye başlandı. 22 Eylül tarihi itibarıyla yardımları taşıyan 13 uçak, 9 İyilik Treni seferi ve yerelden temin olmak üzere bölgeye toplam 25 bin 812 adet aile tipi çadır, 299 bin 179 adet gıda kolisi (646,8 ton un) ve temizlik malzemesi, 48 bin 575 sıcak yemek, 38 bin 796 adet battaniye, yatak, yastık vb., 6 bin 58 birim mutfak seti, 13 bin 942 birim giyim malzemesi ve halı, 586 bin 572 birim tıbbi malzeme, 2 mobil sağlık ünitesi ve kampı, 50 adet motorlu bot gönderildi. Aynı zamanda yerelden çadır ve insani yardım malzemelerinin temini de sürdürülecektir. AFAD Başkanlığımızın bölgeye sevk ettiği yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 12 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 8 STK görevlisi olmak üzere toplamda 23 kişi Pakistan'da görev yapıyor."

BAKAN SOYLU: 6 TREN DAHA HAZIRLANIYOR

Pakistan'a yardımların devam ettiğini kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülke Pakistan'a AFAD Başkanlık koordinesinde STK'ların desteğiyle 13 uçak, 9 İyilik Treni ve yerelden temin edilen yardımlarla insani yardım köprüsü kuruldu. 9 trenle 4 bin 790 ton insani yardım gönderildi. 6 tren daha hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.