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Politika

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Yalanlarını yanına bırakmayacağız!

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!' ifadelerini kullandı.

AA1 Kasım 2022 Salı 00:47 - Güncelleme:
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Yalanlarını yanına bırakmayacağız!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine sert çıktı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.

EGM VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu'nun 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak' iftiralarına karşı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

EGM tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

OLAY

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar... 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullanmıştı.

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