İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de katıldığı bir program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen CHP'nin 14 Mayıs'ı sahiplenmesi ile ilgili soruya 'Stalin' göndermesi yapan Bakan Soylu tüm salonu kahkahaya boğdu.

Soru: CHP'nin 14 Mayıs'ı "sahiplenmesine" ne diyorsunuz?

İşte Bakan Soylu'nun cevabı:

Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ı sahiplenmesi Stalin'in kapitalizmi anlatması gibi bir şey. Şimdi 14 Mayıs bir halk harekatıdır. İsmi de beyaz ihtilaldir ve halkın hepsini kapsayan bir ihtilaldir.

14 Mayıs bu ülkede insanların özgürlüklerine, demokrasisine, hürriyetine bu ülkede Kuran-ı kerimin okunmasını yasaklayanlara karşı milletin kendi dinine, kendi inancına, kendi değerlerine sahip çıkmasının adıdır.

Bunu engelleyen de CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi milletin değerleriyle kavgalı bir siyasi partidir. Bu kadar açık ve net.

Rahmetli Menderes'e 'sizi ben bile kurtaramam' diyen bir anlayışı ortaya koymuş, darbecileri tahrik edip keşif yaptırıp Türkiye'de darbe yaptırmışlardır. 14 mayıs halk iktidarını hazmedememişlerdir. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı millet iktidarıdır, Halk iktidarıdır.