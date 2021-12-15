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Politika

Bakan Soylu: Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:22 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:22
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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