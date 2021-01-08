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Politika

Bakan Soylu: PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz.'

AA08 Ocak 2021 Cuma 16:03 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 16:16
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz."

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