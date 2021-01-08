AA 08 Ocak 2021 Cuma 16:03 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 16:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz."