Bakan Soylu: Sevgi o kadar yücedir ki bütün engelleri aşar

Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nda, ailesinde engelli birey bulunan Türk Polis Teşkilatı mensuplarının katıldığı etkinlikte konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verdikleri Dünya Engelliler Günü etkinliğini bu yıl tekrar gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür eden Soylu, şunları söyledi:

"Sevgi bütün engelleri aşar. Sevgi, o kadar yücedir, bütün kötülüklerin, zorlukların üstesinden gelmeye o kadar muktedirdir ki bütün engelleri aşar. Annelerin, babaların, çocukların sevgisi, dünyadaki bütün zorlukları ve kötücül duyguları ortadan kaldırır. Allah, dünyada sevgiyi ve tebessümü başkalarına gösterenleri hep mükafatlandırır. Siz bunu yapıyorsunuz. Minnettarız, müteşekkiriz."

Türkiye'nin her geçen süre güçlendiğini ve vatandaşına zorlukları aşma konusunda daha fazla destek olduğuna işaret eden Soylu, Türkiye'nin, kendisinden kilometrelerce uzakta zorluk yaşayan insanlara da yardım elini uzattığını dile getirdi.

Türk milletinin kültürü, geleneği, inancı, aile yapısıyla çok zengin olduğunu belirten Soylu, Türk milletinin bu zenginliğinden etrafındaki coğrafyayı ve dünyayı faydalandırmayı da bildiğini kaydetti.

Soylu, "Aslında şunu hepimiz biliyoruz, samimi, iyi niyetli olur, sevgiyi eksiltmezsek, kötülüğe karşı dik durursak Allah bizi mükafatlandırır. Attığımız her iyilik adımının mükafatını elbette bize de verir, bizden sonraki nesillerimize de verir ve etrafımızdakilere de verir." diye konuştu.

- "Engeller sevgiyle ve birlikte aşılabilir"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise Emniyet Teşkilatının kurulduğu günden bu yana, Türk milletinin emrinde ve onun huzuru, güvenliği ve esenliği için günün her anında özveriyle görevini yaptığını ifade etti.

Teşkilatın, 85 milyon vatandaşa aynı nezaket, zarafet ve şefkatle yaklaştığını belirten Aktaş, insani ve vicdani değerleri gelişmiş olan Türk polisinin, özellikle dezavantajlı bireylere yönelik daha hassas davrandığını, yardımsever yönünü gösterdiğini dile getirdi.

Aktaş, engellerin sevgiyle ve birlikte aşılabileceğine işaret ederek, "İnanıyorum ki bu konuya empati duygusuyla yaklaşırsak, ancak toplumsal duyarlılığımızı biraz daha artırabiliriz. Gözünüzü kapatın ve karşıdan karşıya geçmeye çalışın. Tek bacakla merdiven çıkmayı deneyin. Tek kolunuzla giyinmeye çalışın. Ancak o zaman engellilerin yaşadıklarını anlayabilir, onların hayatını kolaylaştırmak için kafa yorabiliriz." ifadelerini kullandı.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal tesislerimizden engelli kardeşlerimiz ücretsiz faydalanırken, refakatçilerine yüzde 50 indirim sağlıyoruz. Lojman puan hesaplamalarında +40 puan ve feragatli lojmanlardan öncelikli faydalanma hakkı tanıyoruz. Yine tıbbi cihaz alımlarında destek oluyor, tedavi ücretlerini karşılıyor, ek özel eğitim desteği sağlıyoruz. Bu sayede bu kardeşlerimizin hayatlarını biraz daha kolaylaştırdığımız ve yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz kanaatindeyim."

Programda, halk oyunları, sihirbaz gösterisi ve köpükten balon gibi etkinlikler sergilendi, amatör sanatçılar tarafından şarkılar söylendi.