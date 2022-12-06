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Politika

''Acımasız olacağız'' Bakan Soylu: Silindir Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik 'Silindir' kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır.' dedi. Bakan Soylu, 'Örgütlere karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız.' ifadelerini kullandı.

6 Aralık 2022 Salı 08:51 - Güncelleme:
''Acımasız olacağız'' Bakan Soylu: Silindir Operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik "Silindir" kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır.

* Her gün ve her saat dolandırıcılık ile mücadeledeyiz. Basmadık alan bırakmıyoruz

* Organize suç örgütlerine nefes aldırmamaya çalışan gayretimiz her yıl artarak devam etti

* 2022 yılındayız, henüz 1 ayımız daha var. 2703 gözaltı, 842 tutuklama var. Bu operasyonlar, 7-8 aylık, bazen 10 ay devam eden operasyonlardır.

* Örgütlere karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız.

* İllerimiz her yerde takip ettikleri operasyonları adliye çeviren yani sonuç alan çalışmalar yürütmüştür.

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