''Acımasız olacağız'' Bakan Soylu: Silindir Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

* Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik "Silindir" kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır.

* Her gün ve her saat dolandırıcılık ile mücadeledeyiz. Basmadık alan bırakmıyoruz

* Organize suç örgütlerine nefes aldırmamaya çalışan gayretimiz her yıl artarak devam etti

* 2022 yılındayız, henüz 1 ayımız daha var. 2703 gözaltı, 842 tutuklama var. Bu operasyonlar, 7-8 aylık, bazen 10 ay devam eden operasyonlardır.

* Örgütlere karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız.

* İllerimiz her yerde takip ettikleri operasyonları adliye çeviren yani sonuç alan çalışmalar yürütmüştür.