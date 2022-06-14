İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda Afrin'de, Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi." dedi.

Bakan Soylu, "(İstanbul'da polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili) '"Polisimize karşı girişilen bu davranışın bedeli ağır olur. Bunu da açık söylüyorum. Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri çiğiliklerini, yozluklarını,aşağılıklarını bu millete yansıtmayı, biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Ve ifade etmek istiyorum. Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı nasıl Apo'ya yönelik bir destek yürüyüşü yapabileceğiz anlayışında. Arkadaşlara talimat verdim. Terörist cenazesinde hangi muameleyi bu milletvekillerine yapıp onları terörist cenazesine sokmuyorsanız bir çocuk katilinin terörist başının ve bir caninin Gemlik'te sözde bütün Türkiye'den getirip yürüyüşüne de aynı şekilde müsaade etmeyeceksiniz." dedi.