27 Şubat 2020 Perşembe10:26 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 11:07

Bakan Soylu açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Depremin ardından) Şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandı."



"Malatya ve Elazığ depreminde 460 milyon TL harcadık"



"Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır."



"Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcadık."



"Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz."



"Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık."



"Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek."



"Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz."



"(İmralı'da yangın) İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede bir yer, bir risk söz konusu değil."

