Bakan Soylu tarih verdi: Bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

İstanbul AK Parti milletvekili adayı Soylu, kendi kullandığı Togg aracı ile Esenler Dörtyol Meydanı'na geldi.

Burada vatandaşlara hitap eden Soylu, 21 yıldır ülke ve millet için gece gündüz uyumayan, en çok çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Soylu, 12 yıldır Türkiye'nin büyük badirelerden geçtiğini belirterek, "Tayyip Erdoğan'a, bu ülkeye ağız tadıyla bir gününü, bir gününe getirmemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Türkiye'yi hallaç pamuğu gibi karıştırabilmek, istikametimizi bozabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Amaçları Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmekti, anti demokrasiydi. Amaçları Türkiye'yi büyütmeye çalışan bu büyük milletin ve Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmekti." diye konuştu.

Eskiden ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'de bir şey dediği zaman herkesin "Acaba ne olacak?" diye endişe ettiğini aktaran Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bırak Amerikan Büyükelçisi'ni, benim milletim artık Amerikan Başkanı'nı sallamıyor. Dik durdunuz, milletin adamına sahip çıktınız, Menderes'in akıbetiyle, rahmetli Özal'ın karşı karşıya kaldığı sonuca onu teslim etmediniz." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde Avrupa ve Amerika'da insanların hastanelerin bahçelerinde öldüğüne dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu o zaman demişti ki 'Şehir hastaneleri israftır.' Ona 3 tane koyun verseniz, 3 koyunu güdemez. Koyunlar akşam ahırlarına dönerler. Kılıçdaroğlu yolunu kaybeder. Şehir hastanelerini mahkemelere taşıdı. 'Şehir hastaneleri olmasın' dedi ama pandemide şehir hastaneleri bütün dünyaya parmak ısırttı. Biz Amerika, İngiltere'den zengin değiliz ama dünyanın bütün ülkelerine yardım yaptık. En son 6 Şubat depremiyle karşı karşıya kaldık. Bugün 770 bin çadırda vatandaşımız yaşıyor, yaklaşık 75 bin konteyner kurduk. Yaklaşık 65 gün, 66 gün kaldım oralarda. Şimdi yanınızdayız ama bütün arkadaşlarım orada. Bayramın birinci günü ülkemin 81 valisi orada olacak. Ardından Cumhurbaşkanımız orada olacak. Burada Esenler Meydanı'nda, Cumhurbaşkanımızın verdiği gibi afetzedelerimize, milletimize söz veriyoruz. Başlarını sıcak yuvaya koyana kadar bu 1 yıl içerisinde ve ondan sonraki süreçte afetzedelerimizi yalnız bırakmayacağız."

- "14 MAYIS'TA REİS SEÇİMİ KAZANACAK, BU MİLLET KEMAL'E BAY BAY DİYECEK"



Soylu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olmadığının altını çizerek, "Peki kimi destekliyorlar? Peki ne diyor? '100 yıllık Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldıracağız' diyorlar. Peki Kılıçdaroğlu buna ne söylüyor? Tıs yok, ses yok. Peki başka ne diyorlar? 'Suriye'nin kuzeyiyle Irak'ın kuzeyindeki askeri harekatları sona erdireceğiz' diyor. Kim diyor bunu? Kılıçdaroğlu'nun kendisi. 14 Mayıs'ta Reis seçimi kazanacak, bu millet Kemal'e bay bay diyecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 yıl önce kendisini İçişleri Bakanlığına getirdiğini dile getiren Soylu, Erdoğan'ın kendisine 'Hep beraber bu terörün kökünü kazıyacağız' dediğini aktardı.

Soylu, bütün bakanlar ve devletin birimleriyle büyük bir mücadele içine girdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Kandil'i deniliyordu Kato Dağı'na, teröristler vardı. Oraya çıktık, yolunu yaptırdık, ardından üs bölgemizi yaptık, teröristleri temizledik. Şimdi ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor orada. Karadeniz'de, Tendürek Dağı'nda, Cudi'de, Gabar'da, Erzurum'da, kırsalda terörist vardı, bugün tertemiz. 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Buradan CHP'lilere sesleniyorum: Ey CHP'li kardeşlerimiz; PKK'yı biz enkaz haline getirdik, PKK'nın enkazının Cumhuriyet Halk Partisi'ne taşıtılmasına müsaade etmeyin. HDP'yi Anayasa Mahkemesi kapatmadı ama kim kapattı, biliyor musunuz? Diyarbakır Anneleri kapattı, onların korkusundan kapandılar. Seçime girmeye cesaret edemediler, yüzleri yok. İsimlerini değiştirip, yine PKK'nın uzantısıyla beraber seçime giriyorlar. Terörün hiçbirisine müsaade etmeyeceğiz."

- "BU ÜLKEYİ AYAKTA TUTAN AİLE YAPISIDIR"



Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi iktidara taşımaya çalıştığını ifade ederek, "Kılıçdaroğlu, Allah Korusun, bu milleti muhafaza etsin, cumhurbaşkanı olsa ne olacak, yürütmenin başı olacak değil mi? Gerçi kendi rüyasında bile görmüyordur da. Eğer iktidar ortağı olurlarsa Doğu ve Güneydoğu'da bambaşka işler yaparlar. Nasıl Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta, şurada Amerikan bayraklı askerler geziyorsa aynı Doğu ve Güneydoğu'da gezmeye başlarlar." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) standına dönerek, şunları kaydetti:

"Şimdi şunlara sorsan 'Türkiye'de özgürlük ve demokrasi yok.' Ya be kepazeler, bu ülkenin İçişleri Bakanı meydanda konuşuyor, kepazeler. Orada istediğinizi yapıyorsunuz, daha ne özgürlük istiyorsunuz? Ne özgürlük? Kepazeler, daha ne özgürlük istiyorsunuz? Tam 45 dakikadır orada müzik çalıyorsunuz, 45 dakikadır orada saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz. Neden yapıyorlar biliyor musunuz? Onları çok acıttık da onun için yapıyorlar. Her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döküyorlardı, onun için yapıyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu ne diyor başka? Kılıçdaroğlu, 'Biz LGBT'yi Türkiye'ye götüreceğiz' diyor. Ya Kılıçdaroğlu, ey CHP'liler, bu ülkeyi ayakta tutan aile yapısıdır. Bugün birliğimizin, beraberliğimizin teminatı, aile yapısıdır. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Allah muhafaza, erkekle erkeği evlendirecekler. LGBT kadınla kadını evlendirecekler. Bu sapkınlıktır. Dün akşam çıkmış diyor ki 'Ben Hak Muhammed Ali'nin yolundayım.' Hak Muhammed Ali'nin yolu ne zamandan beri erkekle erkeğin, kadınla kadının evli olduğunu söylüyor. Bunlar Amerika'nın, Avrupa'nın tezgahlarıdır. Bu tezgaha gelmemeye bu meydandan söz vermeliyiz."