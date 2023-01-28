Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede gerçekleştirdiği en büyük devrim, zihniyet devrimidir

Bakan Soylu, Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağının açılış töreninde yaptığı konuşmaya, vatandaşları selamlayarak başladı.

Soylu, bu sırada alandakilerin isteği üzerine cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Telefon aracılığıyla vatandaşlara seslenen Erdoğan, kaymakamlık binasının Boyabatlılara hayırlı olmasını dileyerek, "Boyabatlı kardeşlerimin şimdiden 14 Mayıs'a çok hazırlıklarının olduğunun seslerini duyuyorum. Boyabat'tan çok farklı bir ses geleceğine inanıyorum. Boyabat'a hayırlı olsun diyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra konuşmasına devam eden Soylu, bugün Türkiye'de Adnan Menderes'i idam edenleri kimsenin hatırlamadığını ancak halkın Menderes'i dualarla andığını söyledi.

Rahmetli Özal'a, Erbakan'a, Demirel'e yapılanları ülkenin unutmadığını dile getiren Soylu, "İftiralarla, yalanlarla dolanlarla, kim bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyorsa, kim bu ülkeyi zenginleştirmeye, büyütmeye çalışıyorsa, kim bu ülkenin dünyaya meydan okumasına ve yarınlara ümitle gitmesine sebebiyet teşkil ediyorsa onlara çelme atmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede sığınacağı tek sinenin halk olduğunu söyleyen Soylu, "15 Temmuz darbesini gördük, 17-25 Aralık'ı gördünüz, 28 Şubat'ı, 60 darbesini, hepsini gördünüz. Bu ülkenin insanının dinine, inancına saldırıları gördünüz. Gecelik yüzde 8 binlik faizleri gördünüz. Bu ülkede her şeyi gördünüz. Şimdi yepyeni bir adım atıyoruz. Buna hazır olmanızı istiyoruz. Türkiye vizyonunun adımını atıyoruz. Sözümüz sadece Anadolu'ya değildir. Bu sözleri bizlere söyleyen Tayyip Erdoğan ve millettir. Vallahi de billahi de Müslümanları Batı'nın zulmünden siz kurtaracaksınız." dedi.

Soylu, birilerinin terör yoluyla Türkiye'ye yıllarca diz çöktürmeye çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu ülkede terörü hepimiz için bir imtihan meselesi yaptılar. Tayyip Erdoğan birçok devrim gerçekleştirdi ama bu ülkede gerçekleştirdiği en büyük devrim, zihniyet devrimidir. Türkiye'yi hangi mengeneye almak istiyorlarsa, Türkiye'yi neyle imtihan etmek istiyorlarsa, Türkiye'nin nasıl kardeşliğini ortadan kaldırmak istiyorlarsa, hepsini tarihin tecrübesinden ilmik ilmik süzerek ortaya koymuştur. Bir evladınız olarak söylüyorum, Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Kardeşliğimizi, yükselmemizi, birliğimizi, çocuklarımızın geleceğini hiç kimse engellemeyecek. Bugün Tendürek temiz, Kars temiz, Hatay temiz, Amanoslar temiz, Mersin'in dağları temiz. Adana'nın dağları temiz, Adıyaman temiz, Osmaniye temiz. Bugün Allah'a şükürler olsun Cudi temiz, Gabar'da 3 kişi kaldı, Tunceli'de 2 kişi kaldı, Erzincan ve Tunceli arasında 4 kişi kaldı. 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılından ikinci asra Türkiye Yüzyılı'na adım atarken PKK defterini düreceğiz ve kapatacağız."

Konuşmaların ardından Boyabat Hükümet Konağı'nın açılışı yapıldı.