Bakan Soylu: Terör örgütlerini etkisiz hale getirdikçe Amerika'nın askerleri ağlıyor

İstanbul 2. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Beşiktaş'ta AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuşan Soylu, AK Parti'nin Türkiye'de çok önemli adımlar attığını belirterek, bugün de Cumhur İttifakı'nın büyük adımlar attığını söyledi.

Deprem bölgesinde 740 bin çadır, 70 bin konteynerin yanı sıra 122 çadır alanı kurulduğunu dile getiren Soylu, "Her birinde bir şehir inşasına adım atılıyorsa neredeyse deprem olduktan 20 gün içinde kalıcı konut temeli atılıyorsa, herkese sahip çıkılıyorsa, el birliğiyle bu milletin nasıl bir asalet içinde olduğu görülebiliyorsa bu Türkiye'nin geldiği en önemli noktanın tezahürlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aman şu koltuğu kaybetmeyeyim aman birileriyle pazarlık yapalım diye Tayyip Erdoğan koltuğa sıkı sıkı sarılsaydı, acaba hangi dengeyi kurayım da şu koltuğun üzerinde biraz daha oturayım diye bir anlayışa sahip olsaydı, Amerika'ya biraz pey verseydi, Avrupa'ya biraz pey verseydi bugün ne İHA'mız olacaktı, ne SİHA'mız olacaktı, ne Yavuz Sultan Selim Köprümüz, ne şehir hastanelerimiz ne Yusufeli Barajı'mız olacaktı. Ne yeni yaptığımız havalimanlarımız, ne 81 ilde yaptığımız üniversitelerimiz olacaktı ne İMECE'miz ne otobanlarımız olacaktı ne de uzay üssüne gönderecek Türk arayacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, tezkereye "hayır" oyu veren CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yine Irak ve Suriye'deki operasyonların, terör örgütünün orada terör devleti kurmasının önünde engel olan operasyonların sonlandırılmasını istediğini belirterek,"Bunu sağlamaya çalışıyor. Ne olursunuz vicdanınıza sarılın. Deyin ki bunlar ne yapmak istiyorlar? Kime verdiler bu sözü? Amerika'nın askerleri orada, dün söyledim. Biz terör örgütlerini orada etkisiz hale getirdikçe Amerika'nın askerleri ağlayıp oraya gidiyor taziye yapıyorlar. Bizim terör örgütüyle mücadelemizde Amerikan askerlerine gözyaşı döktürdüğümüz Türkiye'de yaşıyoruz." diye konuştu.

- "OTOBÜSLER İTİLİYOR, EL KASLARI KUVVETLENİYOR"



"Geleceklermiş, 15 Mayıs'ta bizi yargılayacaklarmış, hesap soracaklarmış. Elinizden geleni ardınıza koyarsanız namertsiniz" diyen Soylu, "Ekrem İmamoğlu'na müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Günlük spor ihtiyaçlarımızı gideriyor. Kasımızı kuvvetlendiriyor. Ayak kaslarımızı, el kaslarımızı. Nasıl kuvvetlendiriyor? Otobüsler itiliyor, el kasları kuvvetleniyor. Ya vücudun bir tarafının kuvvetlenmesi dengesizlik oluşturur diye elektrikli merdivenlerin elektriklerini de kesiyor. Ondan sonra orada da ayaklarımızı kuvvetlendiriyor. Allah'ın izniyle Ekrem İmamoğlu'nun sayesinde Türkiye'de sağlık sistemimizde çok önemli iyilikler meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Soylu, suç oranlarında azalmanın yaşandığı İstanbul'un en güvenli şehirlerinden biri haline geldiğini de söyledi.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nın ardından MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Soylu, burada da seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.