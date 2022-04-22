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Politika

Bakan Soylu canlı yayında duyurdu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik

Katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına gerçekleştirilen terör saldırıyla ilgili, 'Kırsalda etkin olamayan örgüt ses getirecek eylem peşinde. Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.' dedi.

22 Nisan 2022 Cuma 11:28 - Güncelleme: 22 Nisan 2022 Cuma 11:47
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV canlı yayınında soruları cevaplandırıyor.

BURSA VE İSTANBUL'DAKİ BOMBALI SALDIRILAR

Son bir kaç gündür önce Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse ardından İstanbul'da TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırılar yaşandı. İlk bulgulara göre bu saldırılar PKK'yı mı işaret ediyor? Bu saldırılarla ilgili soruşturmada gelinen son aşama nedir?

Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Önceki dönemlerle kıyas kabul etmeyecek kadar önemli adımlar attı. Terör örgütleri fırsat kollarlar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar yurt içinde 1789 terör eylemi engellendi. Terörle mücadelede başarının temelinde yeni konsept var.

Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetti, mağaralarda.

'FAİLLERİ TESPİT ETTİK'

İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI

Son günlerde sığınmacılar konusu kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye'de geçici barınma statüsünde kaç sığınmacı bulunuyor? Bunların geri gönderilmesiyle ilgili bir plan var mı?

Etrafımızdaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getiriyorlar. 3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.

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