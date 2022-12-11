Bakan Soylu: Tunceli'de 5-6 terörist var, onları da bitireceğiz!

Bakan Soylu, Erzurum'daki bir otelde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşmasında, Türkiye'nin terörle mücadelesine değindi.

Türkiye'ye karşı 20 yıldır yapılmayan ihanet, oyun, düzen ve tezgah kalmadığını ifade eden Soylu, "Gezi olayları tam bir kalkışmadır. PKK'nın, DHKP/C'nin, bütün terör örgütlerinin içerisinde olduğu kalkışmadır. Ardından 17/25 Aralık, tam bir kalkışmadır, tam bir darbe girişimidir. Ardından 15 Temmuz, bunların hepsinin arkasında Amerika vardır. Gelecek nesillere doğruyu çıplak bir şekilde anlatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Avrupa'nın bir iradesinin olmadığını, "iradesi var" diyenlerin de yanıldığını belirtti.

PKK'nın dinsiz bir örgüt olduğunu söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün Türkiye'ye ve dünyaya getireceği şey, İslam'ı laçkalaştırmak. Peki PKK'nın yaptığı ne? Doğu ve Güneydoğu'nun en önemli karakterinden bir tanesi din-i mübin-i İslam'ı alabora etmektir. Kendi anlayışından uzaklaştırmak. İlk önce Marksist ve Leninist daha sonra tamamen bütün tezini Amerika'nın yazdığı bir anlayış içerisinde Doğu ve Güneydoğu'yu kendi inancından, kendi gelenek ve göreneklerinden, tarihinden, geçmişinden soyutlayıp kendi dininden ayırmaktır. FETÖ'nün hedefi de İslam dinidir. Sadece bu mu? Hayır. Amerika'nın ürettiği ve imalatını bu coğrafyaya nakşettiği DEAŞ. Onun da hedefi İslam'dır. Bizi kendi istikametimizden birlik ve beraberlikten ayırmak, Müslümanları birbirine düşürmek."

- "DEVLET İLE HALK ARASINDA KOPUKLUK İSTİYORLARDI"



Soylu, Pakistan'a yapılan ziyaretten bahsederek, gittiklerinde sular altında kalan bir ülkeye sadece Türkiye'nin yardım ettiğini ve sadece Türk bayrağının orada dalgalandığını gördüklerini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın 20 yıldır halkı birbirine düşürmek ve devlete karşı kışkırtmak için geri kalmışlığı kullandığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Kürtler Doğudan, Güneydoğudan niye geliyordu? Sadece Kürtler değil, Türkler de niye geliyordu? Yol yok, hastane yok, okul yok, öğretmen yok, doktor yok. Kış 6 ay, her yer kapalı. Nereye gidecek insanlar? Ekonominin, sanayinin, işin, okulun, sağlığın geliştiği yerlere gidiyordu. Tabii bir de terör. Terör bunu istismar etti terör dedi ki, 'Türkler bilerek buraya hizmet etmiyor. Size kötülük ediyor, bilerek yapıyor.' Türkiye'nin birçok yerinde geri kalmışlık söz konusuydu ama onlar bunu istismar etti. Devlet ile halk arasında kopukluk istiyorlardı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Doktor, hastane, öğretmen, havalimanı var. 81 ilde üniversite var. Gençlik merkezleri, kütüphaneler var. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında gelişmişlik farkı var mı? Aslında var çünkü doğuda gelişmişlik daha fazla. Terör örgütlerinin elinden bu istismar alındı, yılmadan, usanmadan. Bazı dönemlerde iftiralar attılar. Meclis'te karşı karşıya kaldığımızda nasıl iftiralar attıklarını, nasıl bize düşmanlıklarla yaklaştıklarını dün gördük. Meclis'te bize bunu yapan masum vatandaşımıza ne yapmaz? Daha fazlasını yapar."

- "TÜRKİYE İKİ ŞEYİ, İYİ BECERDİ"



Zeytin Dalı Harekatı döneminde yaşananlara da değinen Soylu, o dönem Türk mühendislerin yaptıkları girişimlerle kahraman askerlerin çaresiz bırakılmadığını aktardı.

"Teröristler dağlarda gezemeyecek" ifadesini kendisinin 4 yıl önce kullandığını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"İHA ve SİHA'larla bunun önüne geçtik. Terörün beli kırıldı. Tendürek'ten Kato'ya kadar her yerde üs bölgeleri kurup topyekun ortaya koyduğumuz strateji ile teröre içerde adım attırmadık. Burada söylemek isterim. Erzurum'da terörist var mı? Yok. Tendürek'te yok. Karadeniz'de, Bayburt, Trabzon Gümüşhane'nin yaylalarında, 'karşımıza ne zaman çıkacaklar' diye endişe ediyor muyuz? Amanonslar'dan Hatay'a, Mersin'e, Adıyaman'dan Gaziantep'e, Osmaniye'ye kadar tertemiz. Erzurum tertemiz, nerede var? Gabar'da var, o da 6 tane kaldı. Onları da bitireceğiz. Tunceli'de ya 5 ya 6 tane terörist var. Onları da bitireceğiz. Tunceli'de Ali Boğazı'nda 1500 terörist vardı. Türkiye iki şeyi, iyi becerdi. Bir, terörün kafasına nasıl vurulacağını, iki, darbecilerin kafasına nasıl vurulacağını."

Bakan Soylu, gençlerin kandırılmaması için de büyük çabaların harcandığını, onların artık üniversitelere gitmeye başladığını dile getirdi.