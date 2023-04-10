Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı milletin gururu olmaya devam edecektir!

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının şan ve şeref dolu 178 yıllık birikimi, milletiyle kurduğu gönül bağı, şehit ve gazilerinin fedakarlıkları ile dünyadaki emsallerinden çok farklı bir yerde bulunduğunu söyledi.

Bugün birçok ülkede eğitim veren Türk Polis Teşkilatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle birikimini, teknik ve beşeri açıdan sağlamlaştırdığını belirten Soylu, "15 Temmuz'da yaşadıklarımız halen taze ve halen hafızalarımızdadır. Hedefledikleri, Türk Polis Teşkilatıydı. İlk önce içine girmeye çalıştılar, ele geçirmeye ve Türk Polis Teşkilatını esas itibarıyla başka ülkelere bende etmeye çalıştılar." diye konuştu.

Soylu, darbecilerin amaçlarına ulaşamadığını ve teşkilatın 15 Temmuz'dan sonra daha da güçlendiğini ifade ederek, "30 bini bekçi olmak üzere 157 bin personel alımıyla hem kahraman arkadaşlarımızın sayısını artırdık hem de ciddi şekilde yenilendik." dedi.

Polislerin özlük haklarında iyileştirme, bölge ve hizmet sürelerine yönelik birçok düzenleme yapıldığını anlatan Soylu, daha önce FETÖ'nün tahrip ettiği Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) da son yıllarda ciddi şekilde büyüdüğünü ve kar ettiğini söyledi.

Soylu, Türk polisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ve liderliğiyle 178 yıllık tarihinin en başarılı ve en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, terör ve uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğine işaret etti.

Bakan Soylu, "2017'de 941 olan uyuşturucudan madde bağlantılı ölüm sayıları, 2022'de 270'e geriledi." bilgisini verdi.

Artan nüfus ve araç sayısına rağmen trafikte can kayıplarının 10 yılda yüzde 50 azaldığını vurgulayan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bekçilerimizle sokaklarımızı hırsıza ve uğursuza kapattık. Günlük 282 olan evden hırsızlık ortalaması 164'e geriledi." dedi.

Soylu, 2020'de kurulan Polis Arama Kurtarma biriminin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altındakilerin yardımına koştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1151 vatandaşımızı bizzat enkaz altından çıkardı, onlara umut oldu. Özel harekattan güvenlik daireye, asayişten trafik polisimize kadar diğer tüm birimleriyle afet bölgesindeki asayişi temin etmek için 24 saat nöbet tuttu. Envanterindeki yerli ve milli taarruz helikopteriyle, İHA ve SİHA'larıyla, yüksek teknoloji altyapısıyla, modern kriminal laboratuvarlarıyla bugün uluslararası saygınlığa, itibara ve yüksek bir kapasiteye sahip olan Türk Polis Teşkilatı, inşallah yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nda da polis yıldızını parlatmaya, istikrarlı iç güvenlik hedefiyle yolunda yürümeye ve bu aziz milletin gururu olmaya devam edecektir."

Türk Polis Teşkilatının, milletin dualarında ve gönlünde olduğunu vurgulayan Soylu, "İnanıyorum ki Türk Polis Teşkilatı sadece Türkiye'de değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada sadece mesleğinin şahikasını değil, aynı zamanda medeniyet değerlerimizi de nakşedecektir." şeklinde konuştu.