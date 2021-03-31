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Politika

Bakan Soylu 'Türk polisine koskoca bir alkış' diyerek duyurdu: Yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını duyurdu.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 08:03 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:04
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da bir okulun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazan zanlının yakalandığını duyurdu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış." ifadelerini kullandı.

Zanlıyı yakalayan ekibin, iki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu yaptıkları tespitin takdire değer olduğunu vurgulayan Soylu, "Türk polisi yakalar." değerlendirmesinde bulundu.

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