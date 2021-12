Bakan Soylu: Türkiye, insansız hava aracını tam zamanında üretmiştir

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:27 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:28

Soylu, bir otelde düzenlenen Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğinin 26. İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk polisinin önemli başarılara imza attığını söyledi.

Bugün dünyada, filmlerde anlatıldığı gibi bir Amerika'nın ve yön veren bir Avrupa Birliğinin (AB) olmadığını dile getiren Soylu, yönsüz ve vizyonsuz bir Batı'nın var olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yaşanan süreçte büyük başarılar elde ettiğinin altını çizen Soylu, "Türkiye, insansız hava aracını tam zamanında üretmiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tam zamanında geçmiştir. Bu ülke tam 20 yıldır bir değişim ve dönüşüm içindedir. 2013'ten beri de hatta ilginçtir, IMF borcunu bitirdiği günden beri türlü türlü kaos senaryolarına karşı mücadele etmektedir." ifadesini kullandı.

Gezi olaylarından 17-25 Aralık sürecine, 6-8 Ekim olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine, büyükelçilerden tehdit edilmeye kadar farklı süreçlerin yaşandığını aktaran Soylu, Türkiye'nin, yaşananların altında ezilmediğini ve devlet olma sorumluluğundan feragat edilmediğini dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar yakalandığını bildiren Soylu, rekor kırılarak bu yıl içinde yakalanan uyuşturucu miktarının yıl sonunda 21,5 tona ulaşacağını kaydetti.

Süleyman Soylu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, asayiş hizmetlerinden memnuniyetin yüzde 77 olduğunu, yakalanan bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacaklarını vurguladı.

Göç konusuna da değinen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki haftadır Belarus'ta olan biteni herkes görüyor. Bizim 10 yıldır yönettiğimiz göç meselesinde, parmakla sayılacak kadar göçmen sınırlarına geldi diye neredeyse Avrupa'da savaş çıkacak. 40 yılda kurulan Avrupa Birliği, 10 yıllık göç meselesi yüzünden sarsılmaya başladı. Almanya'da bir sel felaketi yaşandı, neredeyse 3 ay devlet vatandaşın yanına gidemedi. Bizde Kastamonu'nun Bozkurt'unda, Sinop'un Ayancık'ında, Bartın'ın Ulus'unda 20 günde yollar açıldı, hayatı normale kavuşturabilmek adına seferberlik ilan edildi."

Bakan Soylu, Türkiye'yi bir "yangın yeri" gibi göstermeye çalışanların var olduğunu belirtti.

- "Terör örgütlerine diz çöktürmeye çalışıyoruz"

Polis teşkilatının iletişimde WhatsApp yerine Türk polis mühendislerinin geliştirdiği uygulamayı kullandığını anlatan Soylu, bütün ülkelerin siber suçlarda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu söylediğini ve kendilerine eğitim taleplerinin geldiğini aktardı.

Terörle mücadeleye de değinen Soylu, Türkiye'yi terörden arındırdıklarına ve arındırmaya devam ettiklerine dikkati çekti. Bakan Soylu, "Terör örgütlerine diz çöktürmeye çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Soylu, Türkiye'nin geleceğe yürüyüşünü kıskananların ve buna engel olmak isteyenlerin var olduğuna işaret etti.

Kendilerine verilen emaneti gelecek nesillere daha güçlü bırakabilmek için bir irade ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'ün ilk emarelerini görmeye başladık. Ağrı'daki kodlama sınıflarında, tekstil atölyelerinde görmeye başladık. Bakın bugün Doğu ve Güneydoğu'nun gündemi PKK değildir, sanayi sitelerinin daha fazla artmasıdır, üniversitelerde daha fazla öğrenci olmasıdır, turizmdir. Doğu ve Güneydoğu'da insanların gece yarılarına kadar iş yerlerini açık tutmaları, parklarda, caddelerde gezmeleri 2023 Türkiye'sinin provalarıdır."

Irak'ta ve Suriye'de, Türkiye'nin huzuru için var olunduğunu kaydeden Soylu, Doğu Akdeniz'de macera değil, Türkiye'nin hakkının arandığını vurguladı.

- "Bu kadar büyük bir iftira Türk polisine, Türk devletine atılabilir mi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, şu görüşleri paylaştı:

"Yeni şeyler görüyoruz, üzülüyorum. Ana muhalefet partisi başkanı diyor ki 'Polis eliyle bir vakfın toplantısını bastırdı'. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük bir iftira Türk polisine, Türk Devleti'ne atılabilir mi? Ankara'daki bir vakfın toplantısından bahsediyor. Polis orada güvenlik tedbirini almış, il emniyet müdür yardımcısını görevlendirmiş. Gelen davetlilerin kim olduğunu, nasıl olduğunu bilmeden polis bunu yaptı diye iftira atmak, ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı? Ana muhalefet partisi başkanı bugün sabah çıktığı televizyon programında suçluyu över mi? Türkiye'ye, Türkiye'nin İçişleri Bakanı'na, Türkiye'nin hükümetine, devletine iftira atar mı? İktidar olmak başka bir şey, siyaset yapmak başka bir şey. Muhtarlarla toplantı yaptığımız zaman 'Niye muhtarlarla toplantı yapıyorsunuz' dediler, sonra kendileri muhtarlarla toplantı yapmaya başladılar. Türk polisini her zaman kendilerine rakip olarak gördüler, ama 2023 yaklaştıkça Türk polisi onlar için kıymetli olmaya başladı."

Bakan Soylu, hukukun ve kanunun öngörmediği hiçbir işin, Türk Polis Teşkilatı'nda olamayacağının altını çizdi.

- "Tek başıma kalsam da kabul etmiyorum"

"Suçlular iftira edecekler, Türk medyasında hepimizin gördüğü, Avrupa'nın, Amerika'nın, burada birilerinin beslediği kalemler iftira edecekler, her daim polisin, devletin karşısında olanlar iftira edecekler, onlar haklı sayılacak biz haksız sayılacağız. Bu adalet dünyanın neresinde? Ben bunu tek başıma kalsam da kabul etmiyorum" diyen Soylu, Türkiye'nin 2 bin yıllık onurlu bir devlet olduğunu anımsattı.

Bütün dünyanın ayağa kalkarak, Türkiye'yi teslim alamadığına işaret eden Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin sadece Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılacak bir darbe olmadığını, bütün Batı'nın işin içinde olduğunu, FETÖ'nün aparat, uşak, hain olarak kullanıldığını belirtti. Süleyman Soylu, Türkiye'yi ele geçiremeyenlerin, parça parça intikam almak istediğine dikkati çekti.

Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine de değinen Soylu, "Biz, yakaladığımız bir kilogram eroinde bayram yapıyoruz. Bu kadar iftiranın, bu kadar yalanın olduğu bir dönem olmamıştır. İnanın, böyle bir dönem, suçluların bu kadar övüldüğü, suçlulara bu kadar siyaset üzerinden mahkumiyet sağlandığı bir dönem hayatta olmamıştır. Ben ilk kez yaşıyorum böyle bir dönemi." diye konuştu.

Soylu, 3600 ek gösterge konusunda ise "3600 ek gösterge meselesi, Türk Polis Teşkilatının anasının ak sütü gibi helaldir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gerekli talimatları verdiğini aktaran Soylu, 2022'de bu konudaki düğümün çözüleceğini bildirdi.

- "Emniyet teşkilatımız, yeni hedeflere kararlılıkla yürümektedir"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise "176 yıllık mazisine sayısız başarılar sığdıran, milletin desteğiyle her geçen gün güçlenen emniyet teşkilatımız, yeni hedeflere kararlılıkla yürümektedir. Devletimizin bekası, milletimizin can ve mal güvenliği için canını ortaya koyan her bir mensubumuz, hedeflerimize ulaşmamızda en büyük hazinemizdir." diye konuştu.



Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Genel Başkanı Mustafa Acar da Bakan Soylu'ya, programa katılımından dolayı teşekkür etti. Acar, kolluk kuvvetlerinin başarılı çalışmalarını takdirle takip ettiklerini söyledi.