Bakan Soylu: Türkiye, kendi göbeğini kendi kesebilecek kabiliyette

Soylu, Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin uzun zamandır süren terörle mücadelesinde büyük bedeller ödediğini söyledi.

Bu konuda büyük tecrübeler ortaya koyduklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye eski Türkiye değil. Evet, eğer Türkiye bugünkü noktasında olmasaydı Hakkari'nin hemen ötesindeki, sınır ötesindeki noktaya terör koridoru, bir terör devleti oluşturacaklardı. Terörle mücadelede Türkiye, geçmiş dönemlerinde çok büyük sıkıntılar çekti, çok büyük dertler çekti ama Tayyip Erdoğan liderliğiyle Tayyip Erdoğan gücüyle Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemde yaşanan tecrübesinin ortaya koyduğu anlayışla birlikte bu kadrolarla terörle mücadelede yepyeni bir konsepti ortaya koydu. Sadece terörle mücadele değil aynı zamanda teröristle mücadeleyi de ortaya koydu. Eğer Türkiye bugünkü gücünde olmasaydı ne Afrin'e bizi sokarlardı ne Zeytin Dalı Harekatı'nı ne Barış Pınarı Harekatı'nı ne Fırat Kalkanı Harekatı'nı ne de bugünkü Pençe Kilit ve diğer operasyonları ne Türkiye'nin içerisindeki Eren operasyonlarını bize yaptırabilme kabiliyetini önümüze koyarlardı. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Çünkü 21'inci asrın başından itibaren ortaya koyduğumuz bir irade var: Tam bağımsız bir Türkiye. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye, kendi göbeğini kendi kesebilecek kabiliyetli olan bir Türkiye."

- "TERÖR ÖRGÜTÜNE FIRSAT BIRAKMADILAR, İSTİSMAR ALANI BIRAKMADILAR"

Bugün Cumhur İttifakı'yla aynı iradeye, aynı noktaya gittiklerini vurgulayan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yıllarca yenmek isteyen geçmiş dönemdeki siyasetçilerimize fırsat vermeyenlere inat bir şekilde ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftiraları atarlarsa atsınlar bu kadrolar Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini de yendiler. Terör örgütüne fırsat bırakmadılar, istismar alanı bırakmadılar. 'Kalkınmıyor, gelişmiyor. Buraları bilerek yapmıyorlar. Yol yok. Havalimanı yok. Hastane yok. Kadın merkezi yok. Spor sahası yok. Bölünmüş yollar yok. Otobanlar yok. Üniversiteler yok.' dedirtmedi. Bu kadro Türkiye'nin adım adım, santimetrekare santimetrekare her yerini kalkındırıyor. Terör örgütlerine, Türkiye'yi dışarıdan karıştırmak isteyen hiç kimseye fırsat vermediler. Çünkü doğru buydu, birlikti, beraberlikti, kardeşlikti. Biz Müslüman'ız. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Bütün müminler, bütün inananlar kardeştir. Biz bundan ayrılamayız. Biz bundan ayrılırsak başka türlü felaketlerle karşı karşıya geliriz. Biz bunu anlatmak zorundayız. İyilikleri anlatmak, kötülüklerden sakındırmak zorundayız. Biz sadece Türkiye'ye nizam vermek için bir büyük mücadeleyi ortaya koymuyoruz. Allah'ın emridir, büyüklerimizin bize emridir, sorumluluğudur. Biz Türkiye'yi zenginleştirmekle kalkındırdıktan sonra Allah nasip edecek, dünyaya nizam vereceğiz."

- "ÜLKENİN DAĞLARINDA BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK"

Bakan Soylu, Eren Abluka operasyonlarına ismini veren Eren Bülbül'ün, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in, onlarca şehidin bulunduğunu dile getirdi.

Terörle mücadeledeki kararlılıklarına işaret eden Soylu, şunları anlattı:

"Korkutuyorlardı. Karadeniz'de varız, Amanos'ta varız, Erzurum'da varız, Bingöl'de varız, Elazığ'da varız. Her yerde varız. Binlerce teröristle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyorlardı. Büyümemizi, güçlenmemizi ve bütün medeniyetimizi dünyaya nakşetmemizi engellemek istiyor, hepimizi ayaklarımızın ucuna baktırmak istiyor, geleceğe bakmamıza müsaade etmiyorlar. Şimdi size söylüyorum. Evet Karadeniz'de onlar teröristlerini oraya koyup ürkütmeye, korkutmaya ve Türkiye'yi bir şeye sevk etmeye çalışıyorlardı. Karadeniz tertemiz, Allah'ın izniyle bir tek terörist yok. Tendürek Dağı tertemiz. Kars Çemçe-Madur tertemiz. Amanoslar tertemiz. Erzurum tertemiz. Bingöl tertemiz. Erzincan tertemiz. Allah nasip edecek, 29 Ekim 2023'te bir kardeşiniz olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı olarak, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum, Allah bize nasip edecek. Cumhuriyet'in ikinci asrına giderken Şırnak tertemiz olacak. Gabar tertemiz olacak. Cudi tertemiz olacak. Ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak."

- "BU MİLLET, KILIÇDAROĞLU'NA 3 KOYUN DA TESLİM ETMEZ"

Soylu, Türkiye'de son 20 yıldaki gelişmelere değinerek, şöyle devam etti:

"Bugünkü yapıldığı gibi eğer imkanınız varsa, eğer iyi yönetiyorsanız, eğer Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lidere sahipseniz yapabilirsiniz. Şehir hastaneleri yapabilirsiniz. Avrasya tünelleri yapabilirsiniz. Marmaraylar yapabilirsiniz. 57 havalimanı yapabilirsiniz. Dünyanın en büyük havalimanlarını yapabilirsiniz. Gerçi Avrupa yapamıyor da. Bunlara 3 büyükşehir belediyesi emanet edildi. Çöp yapamıyorlar. Bunlara 3 koyun verseniz güdemezler, kaybederler. Zaten Kılıçdaroğlu'nu söylemiyorum. Bu millet, Kılıçdaroğlu'na 3 koyun da teslim etmez, onu da yapamaz. Bu ülkede Çanakkale Köprüsü'nü yapabilirsiniz. Osmangazi Köprüsü'nü yapabilirsiniz. Bu kadrolar başka bir işi gerçekleştirdi. O da şu; Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi yaptık. Bu ülkede insanlar kendini ifade edemiyorlardı. Lütfen zihninizi bundan 10, 15, 20 yıl önceye getirin hep beraber. Bu ülkede insanlar 'Ben dindarım.' diyemiyorlar. 28 Şubat'tan sonra neredeyse herkesin üzerine bir deli gömleği giydirmişlerdi. Herkesi ürkütmüşler ve korkutmuşlardı. Biz bu milleti niçin seviyoruz biliyor musunuz? Biz bu milletin parçası olmaktan niye onur duyuyoruz biliyor musunuz? 27 Mayıs'ı dünyayla beraber yaptırmayı sağlayanlara karşı 15 Temmuz'da milletin adamına sahip çıktıkları için demokrasiye sahip çıkacağız. İkinci asrın böyle bir cinayetle buluşmasına müsaade etmediler. Allah bu milletten razı olsun. Allah iradeyi ortaya koyan, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun."

Soylu, Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin son 20 yılda önemli projelere imza attığını söyledi.

Türkiye'deki devlet dairelerinde başı açık ya da başörtülünün kendisini rahatça ifade edebildiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, akşam yatmış, sabah kalkmış diyor ki 'Başörtüsüyle ilgili kanun getireceğim.' Kılıçdaroğlu, senin fikrinin ve zikrinin ne olduğunu biliyoruz. Kimin aklına karpuz kabuğu koymak istediğini, onu da biliyoruz. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız söyledi. Eğer biraz yüreğin varsa Meclis'teki sayını getirirsin, Türkiye'deki Anayasa değişikliğinin altına imza atarsın, kartını görürüz ama o her zamanki gibi çarkçı ya çark etmenin formülünü bulur. 'Tamam bitti, oldu, olmadı, komisyona havale edelim, şöyle yapalım, böyle edelim...' Kılıçdaroğlu, bugün Kütahya'nın inancını görüyoruz. Sen ne kadar kıvırırsan kıvır, sen ne kadar yalan söylersen söyle, sen ne kadar istismar edersen et, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla beraber biz Anayasa'yı değiştirecek gücü elde edeceğiz ve bu işi bitireceğiz."

Bakan Soylu, birilerine istismar fırsatı vermeyecek daha güçlü bir yapıyı oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Soylu, "Niçin Türkiye yüzyılı diyoruz? Bunun için Türkiye yüzyılı diyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimiz kendilerini ifade edemezlerdi, bugün ediyorlar. Her şeyi söylüyorlar, dillerini konuşuyorlar, kendilerini ifade ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın eskiden esnaftan haraç aldığını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün esnaftan haraç alacak PKK yok, iflahını kestik. Belediyelerin paralarını dağa gönderirlerdi, bugün gönderemiyorlar. Gerçi ona da CHP itiraz ediyor, 'Niye PKK'ya vermiyorsunuz?' diyor. Terör örgütünden birisini etkisiz hale getirdiğimiz zaman yani bazen 'Öldürdük' demiyoruz, 'Etkisiz hale getirdik' diyoruz. Devletin böyle bir dili var. Ben bazen 'Öldürdük' de diyorum tabii. Şimdi listeye bakıyoruz değil mi? Diyoruz ki 'Sarı liste, öldü.' 'Kırmızı liste, öldü.' 'Gri liste, öldü.' diyoruz.

Şimdi Kılıçdaroğlu bize bir listeye daha bakma görevi verdi, buna da bakacağız. CHP'nin tutuklu gazeteciler listesine bakacağız, hangisi teröristtir hangisi değildir. Bir parti kendini ancak bu kadar rezil edebilir. Bir siyasi parti ancak bu kadar aklından yoksun olabilir. Tam 91 PKK'lı, KCK'lıyı o listenin içine koymuşlar. 17 MLKP'liyi, 9 DHKP-C'liyi o listenin içine koymuşlar. Niçin? Korumak için kollamak için. Kim talimat veriyor? Ağababaları talimat veriyor. Kim talimat veriyor? Demirtaş hapishaneden konuşuyor, Apo öbür taraftan, Kandil öbür taraftan. Hepinizin iflahını kesmezsek namerdiz."

- "GERÇEKLEŞTİRECEK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Soylu, görevlerinin sadece Diyarbakır'ı, Şırnak'ı huzurlu hale getirmek olmadığını vurgulayarak, "Biz o kadar güçlü ve büyük olacağız ki Allah nasip edecek göreceksiniz Suriye'yi, Şam'ı da biz huzurlu hale getireceğiz. Bağdat'ı da biz huzurlu hale getireceğiz. Afganistan'ı, Pakistan'ı da huzurlu hale getireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirten Soylu, "Şimdi çatlıyorlar. Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de TOGG arabasının Bursa'da şalterine basacak. Çatlıyorlar. Türkiye yüzyılında bize bir yerli araba yetmeyecek. Daha fazlasını yine Cumhur İttifakı'yla yapacağız inşallah. Bunu hep beraber sağlayacağız. Gerçekleştirecek çok işimiz var. Bütün mücadeleyi ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, ülkedeki doğal afetlere de değinerek, "Eski Türkiye değiliz. Allah'a hamdolsun. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği hiçbir afette bu devletin gücünde hiçbir sıkıntı olmadı. 'Nerede bu devlet?' değil, 'Allah devletten ve milletten razı olsun.' denilen bir Türkiye tablosu meydana getirdik." dedi.

- UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Soylu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz öncesi Türkiye'de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma güçlerimizle şu anda ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 116 bin kişiyi içeri tıktık. Buradan söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın."

Soylu, sokak sokak gezip tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, şu anda uyuşturucunun yüzde 75'ini Türkiye sınırına girer girmez yakaladıklarını kaydetti.

Terörle nasıl mücadele ediliyorsa uyuşturucuyla da mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü anlatan Soylu, "Bizim aile yapımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemek istiyor. Bu, bizatihi Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz." şeklinde konuştu.

- "BİZİM İTTİFAKIMIZ HAKKIN YOLUNUN İTTİFAKIDIR"

Bakan Soylu, dünya mazlumlarının Türkiye'den güçlü bir ses beklediğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ittifakımız 2023 seçim ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, bizim medeniyetimizin ve değerlerimizin ittifakıdır. Bizim ittifakımız sadece iktidar ittifakı değil, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, ecdadımızın, Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin, bütün erenlerin, herkesin ama bütün manevi büyüklerimizin bize bıraktığı ittifaktır. Biz buna mecburuz. Gelecek nesillerimiz için, ülkemizin yarınları için, ülkemizin güçlü ve büyük olması için.

Huzurlarınızda Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Mustafa Destici'ye minnetle şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Bizim anlayışımız tevhit anlayışıdır, birlik anlayışıdır. Buradan güçlü bir şekilde yürümeliyiz. Büyük bir miras bırakıyoruz gelecek nesillerimize. Öyle parça pinçik, 'Tayyip Erdoğan'ı yıkalım da nasıl yıkalım' anlayışında bir ittifak değil. Bizim ittifakımız hakkın yolunun ittifakıdır."

Gelecek yıl yapılacak seçimlere değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Seçim olduğu akşam o Kılıçdaroğlu'nun yüzünü görecek miyiz? Ama o yine buna bir bahane bulur değil mi? O yine bir bahane bulur. Millet ona öyle bir sille vuracak ki bir daha evinden dışarı çıkamayacak. Onun yalanlarına, iftiralarına, büyükelçilerle iş birliğine, Amerika önünde diz çökmesine öyle bir sille vuracak ki dışarı çıkamayacak. Diğerlerinin zaten mecali kalmayacak. Hiç merak etmeyin, 2023'ten sonra öyle bir yürüyeceğiz ki tozumuzu yutacaklar. 2023'te sandıkları patlatmaya, o büyükelçilere ders vermeye, Amerika'nın tuzaklarına, Avrupa'nın tuzaklarına ders vermeye hazır mısınız?"

Bakan Soylu, Cumhur İttifakı'nın Kızılelma'sının 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Bakan Soylu'ya çini vazo hediye etti.

Programa, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel ile çok sayıda partili katıldı.