Bakan Soylu: Türkiye seçim yapma konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Türkiye seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır.'
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