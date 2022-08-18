Bakan Soylu: Türkiye üzerinden yapılmaya çalışılanlar var

Bakan Soylu, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle: Batı ile doğu orasında bir köprüyüz. Büyük bir medeniyetin devamıyız. Kültürleri içimizde hamurlayarak bulunduğu bir coğrafyanın içindeyiz. Türkiye üzerinden yapılmaya çalışılanlar var. Cemevleri olayında bunu gördük. Kimi zaman laik-antilaik olarak çerçevelenmeye çalışıldı. Hepimiz tecrübe ediyoruz. Kamunun tecrübesi oluyor, terörle mücadele edenlerin bir tecrübesi oluyor. 21. asrın başından itibaren geçmişte bunları yaşayıp hissetiysek Cumhurbaşkanımız da nasıl birbirilerine sokulmak istendiğini, bu kavganın bize zaman ve güç kaybettiren bir kavga olduğunu biliyor. Fay hatları tetiklenmeye çalışılıyor. Birileri sürekli toplumu tahrik etmeye ve dejenere etmeye çalışıyor. Bugün Kürt olduğunu dile getiremeyen vatandaşımız var mı? Babası dede olan emniyet müdürümüz var, Ermeni kaymakamımız var.

Türkiye'ye bir tek şey sormak istiyorum. ABD son üç yılda PYD'ye 2 milyar dolar niye yardım eder? Acaba Türklerle Kürtler arasında bir şey oluşturabilir miyiz, Sünnilerle Aleviler arasında bir süreç oluşturabilir miyiz diye uğraşıyorlar. Türkiye Sünni-Alevi çatışmasıyla zayıflatılmaya çalışılıyor. Bunu zayıfsanız yersiniz. 2 bin dolarlık, 3 bin dolarlık ülkede size bir oyun kurabilirler. Bunu anlarsınız ama ses çıkarmazsınız. Türkiye'nin 21. yüzyıl öncesi tablosu buydu.

Sığınmacılar elbette ülkelerine dönecek. 2011'de başladığı zaman biz bu sürecin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik. Biz insaniliğimizden, biz komşuluğumuzdan, biz, o insanların karşı karşıya kaldığı zulümden, süreçlerden ayrı bir düşünce içinde olamayız. Bu