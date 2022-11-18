Bakan Soylu: Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken, muhalefet partili milletvekilleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında sık sık sözlü tartışma yaşandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Engin Özkoç'un eleştirileriyle ilgili, "Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl yalan olduğunu, belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini söylerim" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirildiği esnada söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un eleştirileri üzerine Bakan Soylu, geçen yıl yaptığı bütçe sunumunda bir değerlendirme ortaya koyduğunu hatırlatarak, "Bu değerlendirmeden sonra devletin işleyişi içinde elbette PKK'nın yönettiği belediyelere nasıl terör örgütleri sızdırılmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde de böyle bir durum söz konusu mudur diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık" dedi.

"BÜTÜN BELEDİYELERDE TERÖR ÖRGÜTLERİNE NELER YAPILDIĞINI GÖSTERECEĞİM HAFTAYA GÖSTERECEĞİM"

Ardından Soylu, Terör Soruşturmaları (Belediyeler) yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırarak şunları söyledi:

"Sonuç burada. Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl yalan olduğunu, belediyelerin nasıl terör örgütlerine peşkeş çekildiğini söylerim. Bütün belgeleri ile beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, Ataşehir Belediyesi olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını göstereceğim. Hem anlaşma yapacaksın HDP ve PKK ile hem terör örgütlerinin üyelerini oraya koyacaksın hem de diyeceksin ki: Bunun suçlusu İçişleri Bakanlığıdır. Yok öyle."

BAKAN SOYLU: UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞEREFSİZDİR, İSPAT ETMEYEN KILIÇDAROĞLU DA ŞEREFSİZDİR



Bakan Soylu, uyuşturucu ticaretine ilişkin gelen soruya "Bir ülkede uyuşturucu yakalanmasının, uyuşturucuyla mücadelenin, bir ülkede uyuşturucu girmemesi için mücadelenin başarısızlık olarak ortaya konduğu herhalde bizim Meclisimizdeki bu zabıtlar olacaktır. Türkiye'de afyonu ben üretmedim. Afyonu bu sıranın bağlı olduğu ABD üretti. Biz hiç Amerikancı olmadık. Türkiye öyle bir mücadele yaptı ki, eroinin rotasını Akdeniz rotasına çevirttirdi. Biz milletimizi uyuşturucudan korumak için elimizden gelen her şeyi ortaya koymak, bütün kurumları bu konuda sevk etmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Diyeceksiniz ki 'Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapacak.' Bu salonda kimin aklına böyle bir şey geliyor. Kara para aklayan da şerefsizdir, uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" ifadelerini kullandı. Ardından çıkan tartışma sonucunda oturuma 15 dakika ara verildi.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSU AÇILINCA HDP RAHATSIZ OLDU



Bakan Soylu'nun sunum yaptığı sırada konu terörle mücadeleye gelince HDP'li komisyon üyelerinden bir anda sesler yükselmeye başladı.

"TERÖRİST BOZUNTUSU TERBİYESİZ"

Süleyman Soylu, konuşması esnasında el kol sallayarak konuşmayı bölmeye çalışan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'a sert tepki gösterdi. "Elini kaldırma, elini kaldırma, terörist bozuntusu terbiyesiz." diyerek tepki gösteren Süleyman Soylu, "Otur aşağıya, niye ayağa kalkıyorsun, hadi gelsene. Sabah akşam polisi suçluyorsunuz askeri suçluyorsunuz teröristler sizi, otur aşağıya Amerika'nın oyuncağı." ifadelerini kullandı. Kavganın büyümesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

BAKAN SOYLU'DAN AHMET ŞIK'A TEPKİ: SATILIK ADAMSIN

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Şık, "Hamaset yapıyorsun, sen yaptıklarının cezasını çekeceksin, hapislerde çürüyeceksin" dedi. Bakan Soylu da, "Satılık adam, sen satılık bir adamsın" sözleri ile karşılık verdi.

Şık, ayağa kalkarak Bakan Soylu'nun olduğu masaya doğru yürümek istedi. Bunun üzerine AK Parti ve MHP'li milletvekilleri toplu halde, Soylu'nun olduğu masaya gelerek etrafını sardı. CHP ve HDP'li milletvekilleri da aynı şekilde Şık'ın etrafına toplandı. Tartışma olası bir kavgaya dönüşmeden milletvekillerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Ardından görüşmelere devam edildi.

"HDP, PKK'NIN SİYASİ UZANTISI"

Terör örgütü PKK'nın ABD istihbaratının bir örgütü olduğunu HDP'nin ise PKK terör örgütünün siyasal uzantısı olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "ABD Büyükelçisi İstiklal Caddesi'nin hemen ardından açıklama yaptı. HPG'ye açıklama yaptırdılar. 'Bu işin içerisinde biz yokuz dediler'. Hemen birileri bunun etrafına bir şekilde sarılı verdiler. Bu oyunun büyük olduğunu, bu oyun Türkiye'nin şu anda istikametinde giden yoldan döndürmek olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Bu ülkede akşamın saat 4'ünde 5'inden sonra doğu ve güneydoğuda esnaflar kepenklerini kapatıyorlardı. Bugün orada otellerde yer bulabilmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDE KİMSE KÜRT'ÜM DİYEMİYORDU"



"Kürt düşmanı kim? Çocukları 6 yaşında 9 yaşında dağa çıkarıp eline kalaşnikof veren mi, Kürt düşmanı o çocuklar öğretmen olsun, mühendis olsun diye bütün dünyanın egemenlerini karşısına alanlar mı?" diyen Bakan Soylu, "Bizim tek bir kırmızı çizgimiz var. O da terördür. Bu ülkede kimse Kürt'üm diyemiyordu. Bugün Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugün Cumhur İttifakı sayesinde bugün herkes Kürt'üm diyor" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili Bakan Soylu, "Biz uyduruyoruz. Bir terör örgütü aslında farklı bir terör örgütü ama biz aziz milletimize yalan söylüyoruz. Aslında onları PKK/PYD terör örgütüne karşı hep beraber güdülendiriyoruz. Böyle bir tiyatro olabilir mi? Böyle bir şey devlet ciddiyeti ile bağdaşabilir mi? Bunu kim nasıl söyler? Bir taraftan biz bunu yapıyoruz bir taraftan da birileri diyor ki: Hayır, hayır. Bu böyle değil. O zaman ortada farklılık var" diye konuştu.

"KAÇIRABİLECEĞİMİZİ VE BİR DAHA YAKALAYAMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN MORALİMİZ BOZULDU"



Bombalı saldırının olduğu gün İdlib'de olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Erzurum'a kayağa gitmedim. Birileri ile yemeğe gitmedim. Hastaydım ben. Yaklaşık 7-8 gündür hastayım. Serumla İdlib'e gittim ben. Hem bir şehidimizin adına yapılan Çobanbey'deki ana okulunu açılması için abisine ve babasına söz verdiğim için. Aynı zamanda oradan da İdlib'e gittik. Oradan Cumhurbaşkanımız aradı. Ben arabada bir dakika boyunca kendimden geçmişim. 'Bir patlama oldu' dedi. Ben de arabanın önünde bir patlama oldu zannettim çünkü her an beklediğimiz bir şey bizim orada. Atladım gittim Hatay'a. Hatay'dan da uçakla İstanbul'a indim. Arkadaşlarımızla hep birlikte bir değerlendirme yaptık. Sonra olayları koordine ettik. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı. Ardından ben Esenler'de Emniyet Genel Müdürü'müzün bulunduğu yere geçtim. Yaklaşık 2-3 saat çalıştık. En az 14 tane ev bastık. Bir bastık boş çıktı, iki bastık boş çıktı, üç bastık boş çıktı, dört bastık boş çıktı. 13. eve girdik. O ev, dolu bulacağımızı düşündüğümüz evdi ama o da olmadı. Olayın arkasındaki biri olacağını değerlendirince moralimiz bozuldu. Çünkü kaçırabileceğimizi ve bir daha yakalayamayacağımızı düşündük. Neticede teknik takiplerimizle öbür evde bulduk" dedi.

"TÜRKİYE'YE KİM BU OYUNU OYNUYOR"



Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bulduğumuz andan itibaren hem oradaki mütercim hem ilgili arkadaşlarla telefon açılarak ilgili kişinin olup olmadığını, nereli olduğunu sorduk. Biz de merak ediyoruz bu bombayı kim patlattı? Türkiye'ye kim bu oyunu oynuyor. Terör şube, istihbarat şube hep beraber neredeyse 15-20 dakika mülakatını aldık. Beni Yunanistan'a kaçıracaklar orada söylendi. Aynı sözü aynı şekilde hem ifadesinde hem savcılıkta hem de hakimlikte verdi. Kobanili bir tekstilci Kobani'den kendisine, 'İki kişi gönderiyorum. Bunları burada muhafaza et, bunları oturttur' dediği kişi yani Kobani. Bizi laf kalabalığı ile bastırabilmeyi düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. Halil kod adlı terörist Kamışlı'dan lojistiği sağlayan. Münbiç'te bu konuda bütün istihbaratın başında olan, bütün istihbaratı değerlendiren, bu teröristi ayarlayan, bu teröriste Bilal'in arasındaki ilişkiyi kuran ve teröristi elde edip istediği gibi davrandıran ve sonrasında bombayı patlattıran şahıs. Bütün bu koordinasyonu kurduk. Bu koordinasyonların içinde başka koordinasyonlar da var. Azez'e gittik, teröristi yakaladık. Diğer tarafta gittik bunları Bulgaristan'a ya da Yunanistan'a kaçırabilecek Edirne'deki adamı o gece bulup yakaladık. Bir eylemle karşı karşıya kaldık. 6 yıldır Türkiye'nin şehirlerinde hangi eylem oluyor? Hangi eylem oldu? Mersin'deki polis evine yapılan saldırının dışında Türkiye'de toplumsal olaylara yönelik hangi eylem oldu? Terörün yüzü soğuktur. Bu kadar açık ve nettir. Bin tane yakalarsın, bir tane gider. Bir candır. Hepimiz bir araya gelsek bir can oluşturamaz. Ben bunun mahcubiyetini neden yaşamayayım? Bu olay bütün hatları ile net ve açıktır."

"BU CAHİLLİKTİR, BU ŞEYTANLIKTIR"



Türkiye'de seçimler olduğu için patlamaların olduğunu, dolayısıyla konsolidasyonun doğacağı iddialarına cevap veren Soylu, "Bu cahilliktir, bu şeytanlıktır. 'Seçim startı verildi' diyor. Bu caniliktir, bu şeytanlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün seçimler bir Ecrin'in hayatına bedel değildir. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.