Bakan Soylu: Vatandaşımızı yalnız bırakmadık

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merkez Yenişehir ilçesi Kışla Caddesi'nde düzenlenen Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Soylu, Diyarbakır'daki tablonun güzel Türkiye'yi, geleceği, huzuru, barışı, kardeşliği ve Türkiye yüzyılını anlattığını söyledi.

Sabahın erken saatinde Diyarbakır'a geldiklerini kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Bizim bir derdimiz var. Derdimiz, dünyada, Avrupa, Amerika uyuşturucuya karşı pes etti. Uyuşturucu kasabalarında herkesin istediği gibi yaşamasına izin verdiler. Avrupa'da eroin şırıngası dağıtıyorlar. Aynen kahvehanelerde çay dağıtır gibi uyuşturucuları kafe ve mağazalarda dağıtıyorlar. Teslim olmuş durumdalar. Amerika'da milyonda 324 kişi yılda uyuşturucudan ölüyor. Avrupa'da ve Almanya'da milyonda 29 kişi uyuşturucudan ölüyordu. Türkiye'de bu rakam sadece 5, onu da aşağı düşüreceğiz. Yılda 941 kişi uyuşturucudan ölüyordu. Şimdi 270 kişi, üçte bir düşürdük. Sabah gelmemizin sebebi, anneleri gördüğümüz zaman 'Bizi, çocuklarımızı bu işten kurtarın.' dedikleri için. Avrupa gibi Amerika gibi Batı gibi olmamak, aile yapımızı kurtarmak, çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için tam bugün 50. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Diyarbakır'da gerçekleştirdik. Ayağımızın tozuyla 201, Diyarbakır'da evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladık, adalete teslim ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de hiçbir meselede vatandaşın yalnız bırakılmadığını anlatan Soylu, Gezi olaylarından bugüne kadar Türkiye'nin büyük imtihanlardan, sınamalardan geçtiğini kaydetti.

Türkiye'nin alabora edilmek, adım atmamasının istendiğini, Batı'dan Türkiye'nin üzerine yüklenildiğini aktaran Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Gezi olaylarına rağmen ayakta kaldığını belirtti.

- "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını güçlü yaptı"

FETÖ darbesiyle Türkiye'nin istikrarının, birliğinin bozulmasının istendiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı al aşağı etmekti. Allah'a çok şükür milletimizin sayesinde, sizin sayenizde Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle birlikte devlet gücünü gösterdi ve 17-25 Aralık'ı yapanlara pabucu bırakmadı, onları tasfiye etmeye başladı. Sadece o değil ardından 6-8 Ekim olayları yapıldı ve 6-8 Ekim olaylarında Diyarbakır'ı yaktılar, yıktılar. Nusaybin'i ardından Şırnak'ı. Türkiye ona da mağlup olmadı, birliğini, kardeşliğini kurtardı. Yetmedi, operasyonlar yaptılar. Dolar operasyonları. Yetmedi ardından döviz operasyonları yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye bu imtihanlardan geçti. Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Türkiye'de bir tane toplumsal olay olmadı. Türkiye bunu kardeşlik hukukuna, kamu düzenine, kendi kuralarına göre yönetti. Ardından seller, afetler, yangınlar, depremlerle karşı karşıya kaldık. Bir tanesinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık. 12 yıldır birçok imtihanla birçok sınamayla karşı karşıya kaldık. Kıymetli hemşehrilerim çünkü Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını güçlü yaptı. Bu ülkede insanlar 'Ben dindarım.' diyemiyorlardı. Bu ülkede başörtülülerden öğretmen, hakim, savcı yapmadılar. Başörtülüleri devlet dairesine sokmadılar. Bugün Allah'a şükür milletvekili oluyor. Allah'a hamdolsun bunu siz yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak yaptınız."