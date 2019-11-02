İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur'' ifadesini kullandı.

''BU YIL 100 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI''

Bakan Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili ise '''Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul'da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor'' dedi.

İSTANBUL'DA TABELA DÜZENLEMESİ

Soylu, 5 Kasım'a kadar İstanbul'daki tabelaların da standart hale getirileceğini söyledi.