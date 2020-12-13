Bakan Soylu yurt içinde kalan terörist sayısını açıkladı

13 Aralık 2020 Pazar 00:06 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 00:06

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içindeki terörist sayısının 320'ye indiğini açıkladı. Soylu "PKK'ya her ne şekilde olursa olsun destek veren hiçbir kişi ve kuruma göz açtırılmadığını" da belirtti.

Bakan Soylu ayrıca "Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köye gitti, erkekleri evden çıkartıp kadınlara tecavüz etti.. Alçaklar, Beni konuşturmayın." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz." dedi.

Bakanı Soylu konuşmasında, "Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir." ifadelerine yer verdi.