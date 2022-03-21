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Politika

Bakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'daki olaylara ilişkin Valiliğin soruşturma başlattığını bildirdi.

AA21 Mart 2022 Pazartesi 07:53 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 07:54
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcular', tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

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