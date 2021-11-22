Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a çok sert tepki: Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:13 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terörle mücadele konusundaki açıklamaları sırasında tartışma çıktı.

Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a, "Ben gülmüyorum, oradan sürekli bana gülerek bakma. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Ben gülmüyorum. Sürekli oradan gülüyorsun. El hareketinde bulunma." diye tepki gösterdi. CHP'li Özkoç da Soylu'ya, "Haddini bil." dedi.

Terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, Özkoç'u kastederek, "El sallama, parmak sallama. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor. Orada şehit veriyoruz, evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya, HDP'ye her evden bir oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel başkanınız istedi." ifadesini kullandı.

Tartışmaya, HDP milletvekillerinin de dahil olması üzerine gerginlik yaşandı.

Bakan Soylu: PKK, kilitlenmiştir Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı. Tartışmanın uzaması üzerine Yılmaz, birleşime ara verdi. Tartışma, verilen arada da bir süre devam etti.

Soylu, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, "Sen, Türkiye'yi böyle yönetiyorsun" sözüne, "Sen, PKK'dan talimat alıyorsun" karşılığını verdi.