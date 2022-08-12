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Politika

Bakan Soylu'dan CHP'nin iftiralarına videolu cevap: Müsaade edilemez!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un 'CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' yalanına ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, paylaşımı, 'Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez. Doğrular, rakamlarıyla videoda' mesajıyla yayınladı.

12 Ağustos 2022 Cuma 19:13 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu" yalanı hakkında twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez. "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu." ������������ Doğrular, rakamlarıyla videoda
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Bakan Soylu

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