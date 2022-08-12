Bakan Soylu'dan CHP'nin iftiralarına videolu cevap: Müsaade edilemez!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu" yalanı hakkında twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez. "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu." ������������ Doğrular, rakamlarıyla videoda
Devleti itibarsızlaştırmak,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 12, 2022
Denetimi etkisiz kılmak,
Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak...
Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez.
"CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu."
������������
Doğrular, rakamlarıyla videoda⬇️ pic.twitter.com/Ei1zaiW2wP