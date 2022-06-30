İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul etti. Kabul ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Soylu, Reyhanlı saldırısının faili Memet Gezer'in Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili sorulan soruya, "Bizim talebimiz ve takibimiz üzerine gerçekleşen bir işlem. İnterpol Daire Başkanlığımızın ortaya koyduğu sıkı takip ve bu takip sonucunda eldeki delilleri çok anlamlı bir şekilde naklederek gerçekleşen bir gelişmedir. Bu açıdan Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum. Meselenin aynı zamanda altını çizerek söylüyorum bir uyuşturucu bölümü var" cevabını verdi.

"TÜRKİYE'DE MALİ SUÇLAR KONUSUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMAKTADIR"



Mali suçlar konusunda açıklamalar yapan Bakan Soylu, "Özellikle gelişmiş ülkelerin bu kadar mali suçlar konusunda ilkesizliğini ortaya koyduğu bir dönemde, hükümetimizin kararlığı ile birlikte Türkiye'de mali suçlar konusunda önemli adımlar atılmaktadır. En önemli mesele suç gelirleridir. Bir terörün finansmanına yönelik suç gelirleri, iki uyuşturucunun finansmanına yönelik suç gelirleri ve kara para aklama yönelik suç gelirlerinin takibi hem adli açıdan hem de güvenlik güçlerimizin takibi açısından en önemli başlığımız olarak nitelendirilmektedir. Bu konudaki en büyük adımı uyuşturucuya yönelik suç gelirlerinde 'Bataklık Operasyonu'ndan attık. Terörü finansmanı ile ilgili FETÖ VE PKK dosyalarında da bu adımlar atılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"DEMİR YUMRUK OPERASYONUN SAFHASI DEVAM EDECEKTİR"



Bakan Soylu, 'Demir Yumruk' operasyonuna ilişkin gelen soru üzerine ise şunları dedi:

Arkadaşlarımızla birlikte özellikle demir ticaretinde hem naylon fatura aynı zamanda manipülasyonu sağlayan nerdeyse bütün sektörü pes ettiren bir yapılanmayla karşı karşıyaydık. Oluşturduğumuz ekiplerle hakikaten eşgüdüm içerisinde çok zor çözülebilecek olayları içine girerek Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ortaya koyduğumuz bir masayla, dönem dönem bizlerinde katıldığı değerlendirmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Suç gelirleri açısından adalete sunduğumuz deliller çerçevesinde 8 bin 690 banka hesabına, 261 taşınmaza, 1'i uçak olmak üzere toplam 328 araca el koyuldu. Uçak operasyon başlarken Londra'ya kaçırılmış. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün hassas çalışması neticesinde uçak Türkiye'ye 4 saat içerisinde getirildi. 39 şirkete de kayyum atanmıştır. Bu özellikle bir başlangıçtır. Türk devletine vergi ile ilgili veya piyasalara manipülasyonlarla ilgili olarak çalım atmak isteyenlere, zannetmesinler ki bunları görmüyoruz. Biraz zamanları oluyorsa sadece bunları delillendirmek gibi çalışmalarımıza bakıyoruz. Vergi vermeden bir tarafa götürmeye çalışanların haddi sorulacaktır. Demir Yumruk operasyonun safhası devam edecektir. Burada yürüyeceğimiz bir nokta var. Bu operasyonda çok sabrettik. Yaklaşık 1.5 yıldır ilmek ilmek dokunan bir operasyondu."

"İnsanlık dışı davranışı yapanları da başarılı bir şekilde ele geçirdi"

Bakan Soylu, Afrin'de yaşanan katliamın failleriyle ilgili ise "Hatay istihbaratı başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. İnsanlık dışı davranışı yapanları da başarılı bir şekilde ele geçirdi. Suçlarını itiraf ettiler. Gerekli cezalarını da bulacaklardır" dedi.