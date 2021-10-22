Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi: Bu kadar yüzsüzlük olabilir

DHA 22 Ekim 2021 Cuma 11:00 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 11:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarından satır başları;

-10 tane büyükelçi hukuka müdahale eden bir açıklama yapıyor. Ne pervasız, ne edepsiz bir açıklama. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler.

-(FATF'nin Türkiye'yi gri listeye alması) Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir.