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Politika

Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi: Bu kadar yüzsüzlük olabilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FATF'nin Türkiye'yi gri listeye alması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; 'Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir.' ifadelerine yer verdi.

DHA22 Ekim 2021 Cuma 11:00 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 11:03
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarından satır başları;

-10 tane büyükelçi hukuka müdahale eden bir açıklama yapıyor. Ne pervasız, ne edepsiz bir açıklama. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler.

-(FATF'nin Türkiye'yi gri listeye alması) Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir.

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