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Bakan Soylu'dan FOX TV'ye sert sözler: Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´dan FOX TV muhabirinin sorusu üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu. Fatih Portakal'ın İmamoğlu'nun valiye küfürler savurduğu videoyu yayınlamamasına ateş püsküren Soylu, Küçükkaya ve İmamoğlu görüşmesinin medyaya yansımasına tepki gösterenlere, 'Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz.' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman İstanbul İl Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti.

FOX TV muhabirinin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya görüşmesinin güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılmasına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: "Genelgeyi iyi okuyun. O genelgeyi yukarıdan aşağıya İsmail Küçükkaya ve Sayın Portakal okursa o genelgenin neyi ifade ettiği ortaya konulur. Ama bir millet kandırılıyor ve bir millet aldatılıyor. Bu milleti kandıranla aldatan sizin televizyonunuzda şu anda program yapan arkadaşlar. Bir büyükşehir belediye başkan adayı, bizim bir Sayın Valimize 'it' diyor, bu kamera kayıtları sizde ve ben size çağrıda bulundum, bunları yayımlayın diye. Benimle dalga geçer gibi beni programa çağırıyorlar. Benimle dalga geçer gibi... Affedersiniz ama edep aranır hale gelmiş."

Herkesin haddini bilmesi gerektiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti: "Herkes kendi işini yapsın. Ben kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Görüntülerin paylaşılması için şunu söylüyorum; o görüntüleri Portakal da İsmail Küçükkaya da gördüler, valiye 'it' dediği görüntüleri gördüler ve paylaşmadılar. Vatandaş gördü, başka kaynaklardan aldı ve gördü. Başka kaynaklardan bunu elde etti. Ama onlar paylaşmadılar. Bu, vatandaşa yapılan son derece yanlış bir iştir.

Bizi, hepimizi aldattınız. Bu arkadaşlar aldattı, siz değil. Bu arkadaşlar kim? İsmail Küçükkaya. Şu anda bütün Türk milletini aldattı ve kandırdı. Şimdi gözüne baka baka hala bütün milletimizi kandırmaktadırlar, aldatmaktadırlar. Bizim masumiyetimizi niye iğfal ediyorsunuz? Biz oturmuşuz televizyonun başına seyrediyoruz. Neyi seyrediyoruz? Yayını seyrediyoruz. Sen otelde birlikte olacaksın, işi pişireceksin sonra da beni saf yerine koyup bu televizyon programının bir şike üzerinden kurgulandığı ortaya çıkınca... Burası İstanbul, hangi kişisel verilerden bahsediyor, kim? O genelgeyi bir okuyun bakalım, bir okusunlar. Her şeyi istedikleri şekilde istedikleri noktada çarpıtmasınlar. Buna da gerek yok. Hiç merak etmeyin bir şey olmaz."

"Görüntüleri 2 polisin aldığı söyleniyor. 'Talimat valilikten gitti.' deniliyor. Valilikten, İçişleri Bakanlığından ya da devletin herhangi bir kurumundan bu yönde bir talimat gitmiş olabilir mi, görüntülerin otelden alınması için? Böyle bir şey olduysa soruşturma var mı?" soruları üzerine Soylu, "Siz genelgeyi bir okuyun. Benim yazdırdığım genelgeyi bir okuyun. Bir ahlaksızlık yapılmış. Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz. Benim kanaatimce ahlaksızlığı eleştirin. İki ahlaksız var. Birisi bu toplantının içerisinde rakibine kambura yatan ve rakibine yanlış yapan bir ahlaksız, ötekisi de bu ahlaksızlığı hazırlayan bir ahlaksız. Siz gidin onlara bir bakın, onlarla beraber bunu değerlendirmeye çalışın. Benim şahsi kanaatim bu." ifadelerini kullandı.

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