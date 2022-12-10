Bakan Soylu'dan HDP'ye çok sert tepki: Esas hesabı siz vereceksiniz

TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP grubu arasında gerginlik yaşandı.

Bakan Soylu terör destekçilerine "Hesap vereceksiniz" diyerek seslendi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın iftiralarına Meclis kürsüsünden cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birincisi Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? On yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir." dedi. Bakan Soylu, "Son beş yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var. Teröristler var. Geldiler. Ve "HDP bizi dağa gönderdi" dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz. Esas hesabı siz vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: Gazi Meclis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde hepimizin huzurunda Türkiye'de hepimizi Kürt düşmanlığıyla suçlayan ve ne dediğini bilmeyen PKK terör örgütünün buradaki konuşmasının sadece PKK terör örgütü tarafından tasvip edilebileceği düşüncesiyle hareket eden ve ifade etmem gerekir ki daha sıkıntılı sözler söylemem lazım ama kendimi tutuyorum. Bir hakaret ve iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık.

Birincisi Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? On yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Hiç masum gibi bakma. Kimi kaçırdığını, kimi dağa gönderdiğini, annelerin senden nasıl nefret ettiğini herkes bilmektedir.

Burada tülbent atan Remziye Tosun sadece ve sadece PKK'nın kadro elemanıdır. Devletin bütün kayıtlarında da böyledir.

Aynı zamanda son beş yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var. Teröristler var. Geldiler. Ve "HDP bizi dağa gönderdi" dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz. Esas hesabı siz vereceksiniz siz.

Star Gazetesi