Bakan Soylu'dan Kadınlar Günü mesajı

AA 08 Mart 2021 Pazartesi 10:12 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:12

Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tarihte Türk kadınına verilen değerin önemine işaret etti.

Antik Roma'da kadın evlilik yaptığında, hak ehliyetini ve mal varlığını kaybettiğini aktaran Soylu, ilk Türk devletlerinde ise ailenin bütün varlığının eşlerin ortak malı olduğunu hatırlattı.

Orta Çağ'daki meşhur cadı avlarının kurbanlarının çoğunlukla kadınlar olduğunu, İslam düşüncesinin ise cenneti annelerin ayakları altına serdiğini vurgulayan Soylu, "Türk kadınlarının 1934 yılında aldığı seçme ve seçilme hakları için Fransız ve İtalyan kadınları 11 yıl, İsviçreli kadınlar 36 yıl daha bekledi." ifadelerini kullandı.

Tüm bu farkların bir şekilde kapatıldığını ancak verilerin açıkça gösterdiği gibi dünyanın kadınlar için daha güzel bir yer haline gelmediğini kaydeden Soylu, çatışma ve açlığın pençesindeki bölgelerde en büyük mağdurların kadınlar olduğuna dikkati çekti.

Mesajında, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki şiddet mağduru kadınların oranı, bu muhasebenin garip bir ironisi olarak karşımızda durmaktadır." diyen Soylu, bu tablodan umutsuzluk çıkarmanın işin kolay yolu olduğunu, kendilerinin ise bu yolu seçmediklerini belirtti.

Kolluk birimleri olarak kadınlara yönelik şiddeti önlemek için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Soylu, geçmiş deneyimleri modern yöntemlerle analiz edip yeni çözümler üretmeye çalıştıklarını bildirdi.

Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"2012 yılında yürürlüğe giren 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun bu yönde atılmış en somut ve çatı mahiyetindeki adımdır. İçişleri Bakanlığı olarak 2020 yılından itibaren il ve ilçelerimizde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantıları'nın periyodik olarak yapılmasını öngören bir genelge çıkardık. Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması amacıyla 'elektronik kelepçe' uygulaması hayata geçirilerek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 1000 kapasiteli 'Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi' kuruldu. Daha önce sadece İl Emniyet Müdürlüklerinde bulunan Aile İçi ve Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele birimlerimizi ilçe düzeyine de yaydık ve bu sayede toplam 1086 sayısına ulaştık.

Artık şiddet mağduru kadınlarımıza daha yakınız. Tedbir kararı verme yetkisini, mahkemelerin yanı sıra mülki idare amirlerimize de yayarak, kapsayıcılığımızı arttırdık. Olaylara hızlı müdahale edebilmek ve ihbarları kolaylaştırabilmek için hayata geçirdiğimiz Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) indirilme sayısı, hedef rakamımız olan 1 milyonu aşarak 1 milyon 520 bin 300 oldu. İhbar sayımız ise 90 bin 949 olmuştur. 'KADES'e dokun hayata dokun' mottosuyla hareket ediyor ve bu uygulamadan çok olumlu sonuçlar alıyoruz."

Bakan Soylu mesajında, "Hayatı birlikte paylaştığımız, dünyaya iyilik ve güzellik katan, alın terleri ve kalpleriyle geleceğimizi bu günümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz tüm kadınlarımızın, annelerimizin, kızlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.