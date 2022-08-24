Bakan Soylu'dan Kılçdaroğlu'na tepki: Bir dizi sahtekarın yapmak isteğine devlet izin vermez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ilişkin, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" ifadelerini kullandı.

SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş,



Çok korkmuşlar(!)



Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez



Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez.



Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 23, 2022