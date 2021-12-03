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Politika

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Ana muhalefet lideri mekan basmaya gitmez

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) 1 saat sonrası için randevu isteyen Kılıçdaroğlu, talebi kabul edilmeyince baskın yapar gibi TÜİK'in merkez binasına gitti. TÜİK'e randevusuz giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskınına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez.' dedi.

3 Aralık 2021 Cuma 11:44 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 11:57
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadesine yer verdi.

RANDEVUSUZ GİTTİ KAPIDAN DÖNDÜ

Enflasyon verisi açıklandıktan hemen sonrası TÜİK'ten 1 saat sonrasına randevu isteyen Kılıçdaroğlu, emrivaki talebi kabul edilmeyince randevusuz olarak adeta baskın yapar gibi gittiği TÜİK'e alınmadı.

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) içeri alınmamasının ardından açıklamada bulundu.

Soylu, paylaşımında "Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir." dedi.

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