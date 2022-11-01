Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iftirasına tepki: Her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları;

"Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin aydınlığını karartmaya çalışmaktadır. Siyaseti yalan üzerine kuran bir ana muhalefet başkanı ile karşı karşıyayız. Amacı gündemi değiştirmek. Problemi Türkiye Yüzyılı.

Ana muhalefet partisi başkanı, uluslararası istihbarat oyununa düşmektedir ve bunu bilerek, isteyerek yapmaktadır. Problemi de 'Türkiye Yüzyılı'dır.

Acaba ben kendi tabanımı, kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim." endişesi içerisinde.

Sokağa düşmüş Allah kurtarsın.

Meclis'te çıktı, "bu Meclis'te yüzü aşkın ByLock'çu milletvekilleri vardır" dedi. Çıktı; Külliye'ye giden bir CHP'liden bahsetti yalandı, ismini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı, aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortadaydı. Mersin'deki yaşanan olay söz konusu, bir tek cümle söylemedi.

Bu ülkede darbe oldu, Menderes idam edildi. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı? Bu ülkede Erdoğan'a siyasi yasak kondu, mahkeme bastı. Özal'a yapılmadık kalmadı. Hatta Demirel, Özal anayasa mahkemelerinden hep şikayet etti. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakimi tehdit ettiler. Mersin'de, İstanbul'da, belediyeler teröristlerle dolduruldu

Suç duyurusunda bulunduk. İşin peşini bırakmayacağız.