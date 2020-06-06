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Politika

Bakan Soylu'dan muhalefetin iddialarına sert cevap: Ülkeye en büyük darbe terördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah'ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız.'

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 13:40 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 13:41
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