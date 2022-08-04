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Politika

Bakan Soylu: Bu, eski Türkiye'nin ayak izleridir

Cemevlerine saldırıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu eski Türkiye'nin ayak izleridir. Soruşturma devam ediyor.' dedi.

4 Ağustos 2022 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı" sonrası basın mensuplarının sorularının cevapladı.

Cemevlerine saldırıyla ilgili konuşan Soylu, "Cemevi saldırılarıyla ilgili 1 tutuklama 2 ev hapsi cezası verildi. Yargılama devam ediyor. Bu eski Türkiye'nin ayak izleridir. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız kimse merak etmesin." dedi.

Bakan Soylu, "(KPSS soruları) Bu konuyla ilgili adli soruşturma başladı. Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem ardından Yükseköğretim Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında." ifadelerini kullandı.

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