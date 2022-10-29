Bakan Soylu'dan yerli otomobil değerlendirmesi: Türkiye Togg ile moral üstünlüğü sürdürecek

Soylu, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in ilk yüzyılına yetiştirilen yerli otomobil üretiminin, büyük milletin ortaya koyduğu büyük bir hasletin sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

Bunun aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun, millete yüklediği öz güvenin açtığı yolun da sonucu olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"100 yıl önce bize bu ülkeyi emanet edenlere, fedayı can ederek bu ülkeyi yaşayabileceğimiz kendi toprağımız ve kendi vatanımız yapanlara bugün mahcup olmayan bir Türkiye var. İnanıyorum ki 100 yıl sonra biz kendimizden 100 yıl öncekiler için nasıl güzel şeyler söylüyorsak, dua ediyorsak, 100 yıl sonra da bizler için, bu nesil için, yani hepimiz için, sadece bizim için değil, hepimiz için diyecekler ki 'O nesil Türkiye'yi kapana sıkıştırıldığı yerden çıkarttı ve bunu demokrasiyle yaptı.' Bunu reyle yaptı? Bunu oyla yaptı. Bunun liderliğini de Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Allah'a hamdolsun."

Bakan Soylu'ya bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı vizyonunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bu vizyonun ilk projesinin Togg olduğuna ilişkin açıklamasını hatırlattı.

Bunun üzerine Soylu, "Sayın Varank haklı. Bu Türkiye'nin birinci asrının ilk arabası. Ama biz inanıyoruz ki Türkiye'nin yeni 100 yılı hem daha yeni arabalar, uçaklar ve daha neler neler getirecek. Moral üstünlüğü Türkiye aldı ve Türkiye bu moral üstünlüğü sürdürecek. Buna Türkiye'nin de çok ihtiyacı vardı. Bizden umudu olanların da ihtiyacı var. Daha yeni başladık." diye konuştu.