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Politika

Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler: Lanet olsun! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isterken Yunanistan'ın müdahalesi sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ait görüntülerin yer aldığı paylaşımında, 'Lanet olsun insanlığınıza. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz' dedi.

IHA14 Eylül 2022 Çarşamba 12:32 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmen grubuna Yunanistan'ın müdahalesi sonucunda hayatını kaybeden Asım (9 aylık) ve Abdulvahap (4) adlı iki kardeşin cansız bedenlerinin denizden çıkarılmasına ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz."

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