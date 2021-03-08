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Politika

Bakan Soylu'nun Bodrum Belediyesi'ndeki fotoğrafını kaldırtmak istediler! Çok sert tepki

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafının belediye başkan yardımcısının odasından zorla kaldırtılmak istendiğini açıkladı.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 07:54 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 07:54
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Gökmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yla fotoğrafını odasına koyan bir memur olan Bodrum Belediye Başkan yardımcısı, CHP'li bazı belediye meclis üyelerinin zorlaması ve sert müdahalesine maruz kalmıştır." ifadesini kullandı.

Gökmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu CHP'li meclis üyeleri, fotoğrafın, İçişleri Bakanımızın odasında bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının önünde çekilmesine ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da gözükmesine tepki göstermiştir. CHP'li meclis üyelerine soruyorum, ittifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi? Terörle mücadeleye adeta hayatlarını adamış Cumhurbaşkanımıza ve gelmiş, geçmiş en başarılı İçişleri Bakanı'na bu tahammülsüzlüğünüz neden? Ayrıca şehitlerimizin geldiği bir günde bunu yapıyorsunuz! Bu bir tesadüf mü? Bodrum Belediyesi babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?"

CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ise meclis üyelerinin yanında olduklarını belirterek, konuya ilişkin önümüzdeki günlerde kamuoyuna bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

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