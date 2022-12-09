Bakan Soylu'nun paylaştığı fotoğrafın gizemi çözüldü: İşte Kılıçdaroğlu'nun yanındaki isim

Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foggo'yla olan söyleşisinde iktidarın 'kara parayla milleti sokaklara davet ettiği' yalanını ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu ayrıca Bakan Soylu'ya yönelik iftiralar da sıralamıştı.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kabulünden fotoğraf karesini sosyal medya hesabından "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

UYUŞTURUCU TACİRİ

Bakan Süleyman Soylu'nun paylaşımında gözükmeyen kişinin sırrı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun hediyeleştiği ve kabul ettiği kişinin Hamza G. olduğu öğrenildi. Suç dosyası kabarık olan Hamza G.'nin, Batman'da 'yaralama, ruhsatsız silah taşıma, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yargılandığı ortaya çıktı. Güler'in en dikkat çeken dosyası ise Kılıçdaroğlu'nu zora sokacağı görülüyor. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan Hamza G.'yi cezaevine gönderdiği tespit edildi.

CEZAEVİNDE YANGIN ÇIKARDI

Hamza G.'nin, Batman M Tipi Cezaevinde 2020 yılında infaz yasasına karşı başlatılan isyana karıştığı ve bu nedenle kasten yangın çıkarma, kamu malına zarar verme suçlarından dava edildiği öğrenildi.